به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار ظهر چهارشنبه در رزمایش گردانهای «جانفدا» شهرستان نور با اشاره به مشارکت مردم در این حرکت اظهار کرد: مردم ایران با تبدیل تهدید به فرصت، نشان دادند همچنان در میدانهای سخت حضور دارند و از آرمانها و ارزشهای خود دفاع میکنند.
وی افزود: حضور گسترده مردم در این حرکت نشان داد تلاشهای چند دههای دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام و تغییر مسیر جامعه به نتیجه نرسیده است.
فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمن از طریق تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و جنگ شناختی گفت: مردم ایران همانند روزهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران هشت سال دفاع مقدس، همچنان در صحنه حضور دارند و در بزنگاههای مهم نقشآفرینی میکنند.
میرشکار با تأکید بر ابعاد هویتی عنوان «جانفدا» اظهار کرد: جانفدایی تنها یک عنوان نیست، بلکه مفهومی است که ریشه در تمدن چند هزار ساله ایران، اسلام و آموزههای دینی دارد.
وی ادامه داد: همانگونه که در مسیر امام حسین (ع) حرکت میکنیم، به تمدن و هویت ایرانی نیز دلبستگی داریم و از آموزهای پیروی میکنیم که ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را به ما آموخته است.
این فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه مفهوم جانفدایی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، گفت: جانفدایی برای دفاع از حقوق بشر، حمایت از مستضعفان و مقابله با خوی استکباری مستکبران نیز معنا پیدا میکند.
میرشکار با اشاره به جایگاه ولایت در این نگاه تصریح کرد: جانفدا بودن را نباید صرفاً در چارچوب تعاریف محدود رسانهای دید؛ این مفهوم در نگاه ما با پایبندی به فرمان ولایت و مسئولیتپذیری در برابر جامعه پیوند دارد.
وی با بیان اینکه مردم در جریان انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان و رهبری امام خمینی (ره) وارد میدان شدند، افزود: انقلاب اسلامی با حضور مردم و با انگیزههای دینی و اعتقادی به پیروزی رسید و همین نگاه در ادامه مسیر انقلاب نیز مورد تأکید قرار دارد.
فرمانده دوران دفاع مقدس، مسیر امروز را ادامه راه انقلاب و زمینهسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: نسل امروز باید در مسیر آرمانهای انقلاب و بیانیه گام دوم انقلاب حرکت کند و برای آینده کشور و جامعه اسلامی نقشآفرین باشد.
میرشکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات ماههای اخیر در منطقه و جهان اظهار کرد: مردم ایران در هفت ماه گذشته بار دیگر حضور و انسجام خود را نشان دادند و این موضوع در سطح بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: تحولات جهانی و سخنان مطرحشده درباره تغییر نظم بینالمللی نشان میدهد قدرتهای جدید در حال ایفای نقش بیشتری در معادلات جهانی هستند و ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی، ظرفیتهای انسانی و پیوندهای منطقهای، از ظرفیت اثرگذاری در این روند برخوردار است.
میرشکار با انتقاد از عملکرد سازمانهای بینالمللی در قبال تحولات منطقه گفت: وقایع رخداده در غزه، لبنان، ایران و عراق، چالشهای جدی در ساختارهای موجود بینالمللی ایجاد کرده و ضرورت بازنگری در نظم حاکم بر روابط جهانی را بیش از گذشته مطرح کرده است.
وی همچنین به تلاش دشمن برای ایجاد گسست میان نسلهای مختلف اشاره کرد و گفت: این تلاش از دهههای گذشته دنبال شده است، اما پیوند میان نسلها همچنان برقرار است و حضور جوانان، دانشمندان و نیروهای متخصص در عرصههای مختلف، نشانهای از تداوم این پیوند است.
این فرمانده دوران دفاع مقدس در پایان خاطرنشان کرد: میدان امروز تنها عرصه نظامی نیست، بلکه حوزههای علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز میدانهای مهمی برای نقشآفرینی هستند و باید با حضور مؤثر در این عرصهها، ظرفیتهای کشور را به سمت پیشرفت و حل مسائل هدایت کرد.
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