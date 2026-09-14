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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

واکنش چین به ادعای وال استریت درباره عملیات موفقیت آمیز ایران

واکنش چین به ادعای وال استریت درباره عملیات موفقیت آمیز ایران

وزارت خارجه چین به ادعاهای مطرح شده علیه این کشور مبنی بر همکاری با ایران در جریان حمله موفقیت آمیز علیه یکی از پایگاه های آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین در واکنش به ادعای روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر کمک نهادهای این کشور به ایران در جریان حمله به پایگاه اردن تاکید کرد که پکن به شدت چنین اتهامات بی اساسی را رد می کند.

پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شده بود که نهادهای چینی تصاویر ماهواره‌ای باکیفیتی از یک پایگاه نیروی هوایی واشنگتن در اردن را پیش و پس از حمله موشکی بالستیک مرگبار تهران به این تأسیسات در ۱۷ ژوئیه در اختیار ایران قرار داده‌اند.

این مقامات که از افشای هویت نهادهای چینی خودداری کردند، گفتند که واشنگتن تصاویر ماهواره‌ای مذکور را به این حمله مرتبط دانسته اند.

این در حالی است که سخنگوی سفارت چین در واشنگتن به این روزنامه گفت که همکاری بین پکن و تهران مطابق با قوانین بین‌المللی است.

کد مطلب 6946681

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