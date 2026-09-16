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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۷

وال استریت فاش کرد؛

شلیک ۸۰ موشک آمریکا برای دفع یک حمله ایران؛ حملات تهران پیچیده‌تر شد

شلیک ۸۰ موشک آمریکا برای دفع یک حمله ایران؛ حملات تهران پیچیده‌تر شد

وال استریت ژورنال از جزئیات حمله سنگین ایران به پایگاه آمریکا در اردن پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان آمریکایی و مسئولان کشورهای منطقه گزارش داد که نظامیان آمریکایی برای مقابله با یک حمله ایران ۶۰ الی ۷۰ موشک از نوع پاتریوت و بیش از ۱۲ موشک تاد شلیک کردند.

بر اساس این گزارش، ایران در جریان حمله مرگبار خود به پایگاه آمریکا در اردن تنها ۲۰ موشک بالستیک شلیک کرد اما آمریکا برای مقابله با این حمله مجبور شد بیش از ۸۰ موشک شلیک کند و در نهایت نیز موشک های ایرانی به پایگاه آمریکا اصابت کردند.

در این گزارش آمده است، برای دفع حمله ایران، آمریکا مجبور شد به اندازه مصرف یک هفته خود طی جنگ، از موشک های رهگیری استفاده کند. حملات ایران از طریق استفاده از موشک ها و مسیرهای مختلف، سرهای جنگی و مانور این موشک ها پیچیده تر شده و لایه های پدافندی آمریکا را سرگردان کرده است.

این روزنامه اضافه کرد: ایران در جریان این حمله موفق شد جنگنده ها و دیگر هواپیماها را در پایگاه موفق السلطی اردن هدف قرار دهد.

این در حالی است که مقامات آمریکایی مانند همیشه به دروغ مدعی شده بودند خسارتی به پایگاه مذکور وارد نیامده است.

کد مطلب 6948541

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