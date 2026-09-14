به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه در نشست وبیناری با معاونان آموزش متوسطه، رؤسای ادارات زیرمجموعه استان‌ها و رؤسای مناطق آموزش و پرورش، ضمن قدردانی از تلاش‌ها، همکاری‌ها و زحمات معاونان و همه همکاران آموزش و پرورش در پیشبرد برنامه‌های آموزشی و پروژه مهر، بر تسریع در تکمیل فرآیندهای ثبت‌نام، ثبت سفارش کتاب‌های درسی، صدور ابلاغ و کلاس‌بندی مدارس تأکید کرد و پروژه مهر را «پروژه تضمین آغاز باکیفیت سال تحصیلی جدید » دانست.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به رویکردهای پروژه مهر در زمینه آمادگی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی، نظارت میدانی و رفع موانع پیش از بازگشایی، اظهار کرد: همه تلاش‌ها باید در جهت فراهم کردن زمینه‌های لازم برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید باشد.

وی افزود: رؤسای آموزش و پرورش مناطق صرفاً مجری برنامه‌ها نیستند، بلکه راهبران کیفیت آموزشی در مناطق محسوب می‌شوند و باید با رویکردی مسئله‌محور، موضوعات مرتبط با کیفیت آموزشی را پیگیری کنند.

آذرکیش با اشاره به محورهای «عدالت، کیفیت و هویت» به‌عنوان مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش، بر توجه همزمان به کیفیت یادگیری، کیفیت تربیت و کیفیت مدیریت مدرسه تأکید کرد و گفت: توانمندسازی معلمان، روش تدریس، ارزشیابی، فناوری و یادگیری عمیق در کیفیت یادگیری و هویت، مشارکت، نشاط، مسئولیت‌پذیری، مهارت‌های اجتماعی و تعلق به مدرسه در کیفیت تربیتی اهمیت دارد. همچنین داده‌محوری، مدرسه‌محوری و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد از الزامات کیفیت مدیریت مدرسه است.

معاون آموزش متوسطه با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیندهای پیش از آغاز سال تحصیلی، تکمیل ثبت‌نام دانش‌آموزان، ثبت سفارش کتاب‌های درسی، صدور ابلاغ و کلاس‌بندی را از اولویت‌های فوری استان‌ها و مناطق عنوان کرد و گفت: با توجه به ارتباط این فرآیندها با یکدیگر، زمان برنامه‌ریزی سالانه رو به پایان است و مناطق باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف موارد باقی‌مانده اقدام کنند.

وی همچنین توسعه متوازن رشته‌ها و افزایش سهم آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش را مطابق با تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، از دیگر اولویت‌های مهم برشمرد و بر مدیریت فرآیند هدایت تحصیلی و ثبت‌نام در رشته‌های مختلف با همکاری مدیران کل، معاونان آموزش متوسطه و رؤسای مناطق تأکید کرد.

آذرکیش همچنین تکمیل تصحیح اوراق امتحانات نهایی برای تعیین سوابق تحصیلی را از اولویت‌های فوری دانست و بر ضرورت پایان سریع این فرآیند برای ارسال سوابق تحصیلی و تراز دانش‌آموزان به سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ارزیابی سه‌مرحله‌ای پروژه مهر اظهار کرد: ارزیابی عملکرد استان‌ها در مراحل مختلف انجام می‌شود و در تعیین نمره نهایی، علاوه بر کمیت گزارش‌ها، کیفیت مستندات و اقدامات انجام‌شده نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها نیز گزارشی از آخرین وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان، ثبت سفارش کتاب‌های درسی، آمادگی مدارس و برنامه‌های بازگشایی ارائه کردند و درباره اقدامات انجام‌شده و موانع موجود در استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و گزارش‌های خود پرداختند.