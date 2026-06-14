کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع متوسطه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مصطفی آذرکیش، در سومین نشست کارگروه کیفیت‌بخشی آموزشی و ثبت‌نام دانش‌آموزان دوره متوسطه بر اهمیت صلح، امنیت و آرامش به عنوان بستر تحقق آموزش باکیفیت تأکید کرد و گفت: آغاز موفق سال تحصیلی جدید در گرو اجرای دقیق و اثربخش برنامه‌های سال تحصیلی جاری و برنامه‌ریزی مناسب برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به مأموریت‌های کارگروه کیفیت‌بخشی آموزشی و ثبت‌نام دانش‌آموزان، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای جبران افت تحصیلی، تعمیق یادگیری، مدیریت مطلوب فرآیند ثبت‌نام، توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی، ساماندهی گروه‌های آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل و بهره‌گیری از ظرفیت پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی تأکید کرد.

معاون آموزش متوسطه همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های آموزشی کشور، از کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل در دوره‌های متوسطه اول و دوم خبر داد و افزود: داشبوردهای مدیریتی و سامانه‌های پایش آموزشی با هدف رصد مستمر شاخص‌های عدالت آموزشی، ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل طراحی شده و در حال بهره‌برداری هستند.

در ادامه این نشست، برنامه‌های دفاتر تخصصی معاونت آموزش متوسطه برای ارتقای کیفیت آموزشی و جبران افت یادگیری دانش‌آموزان تشریح شد. اجرای طرح «رشد» ویژه دانش‌آموزان ورودی پایه هفتم، طرح «تقویت» برای دانش‌آموزان میان‌پایه، توانمندسازی دبیران در حوزه آزمون بین‌المللی تیمز ۲۰۲۷ و توسعه محتوای آموزشی در بسترهای مجازی از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها عنوان شد.

همچنین گزارشی از روند ثبت سفارش کتاب‌های درسی، اجرای فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم و میزان مشارکت دانش‌آموزان و اولیا در آزمون‌های رغبت و توانایی ارائه شد.

در پایان، اعضای کارگروه بر ضرورت تقویت هماهنگی بین‌بخشی، بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های آموزشی، تسریع در فرآیند ثبت‌نام، ارتقای کیفیت آموزشی و آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تأکید کردند.