عدالت آموزشی یعنی هیچ استعدادی از فرصت رشد محروم نماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در حاشیه بازدید از غرفه وزارت آموزش و پرورش در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری، با گرامیداشت روز روستا و عشایر، این مناطق را فراتر از یک محدوده جغرافیایی و بخشی ریشه‌دار از هویت فرهنگی، سرمایه اجتماعی و زیست‌بوم تمدنی ایران دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: روستاها و مناطق عشایری سرشار از فرصت‌ها و توانمندی‌هایی هستند که می‌توانند در مسیر پیشرفت و توسعه کشور نقش‌آفرینی کنند. توجه به این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در حوزه آموزش و تربیت نسل آینده، ضرورتی راهبردی است.

آذرکیش با تأکید بر اهمیت هویت فرهنگی و دینی، مسئولیت‌پذیری، خودباوری، خلاقیت و نوآوری در میان دانش‌آموزان روستایی و عشایری افزود: این ویژگی‌ها از سرمایه‌های ارزشمند انسانی کشور به شمار می‌روند و باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی مورد توجه جدی قرار گیرند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: سیاست‌های آموزشی باید متناسب با اقتضائات و ظرفیت‌های هر زیست‌بوم طراحی و اجرا شوند. توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، تقویت هویت ملی و دینی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی و تربیتی، از رویکردهای اساسی آموزش و پرورش در حمایت از دانش‌آموزان و هنرجویان روستایی و عشایری است.

وی با بیان اینکه روستا و عشایر تنها دریافت‌کنندگان خدمات آموزشی نیستند، خاطرنشان کرد: این مناطق از ذخایر ارزشمند فرهنگ، دانش بومی، تجربه و مهارت برخوردارند. بر همین اساس، مدرسه در مناطق روستایی و عشایری می‌تواند به کانون پیوند دانش، مهارت، فرهنگ بومی و نیازهای واقعی جامعه تبدیل شود و زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و مشارکت مؤثر آنان در توسعه منطقه‌ای را فراهم آورد.

آذرکیش با اشاره به ظرفیت‌های معرفی‌شده در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری، این رویداد را فرصتی برای بازنمایی توانمندی‌های مردمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این مناطق دانست و گفت: آموزش و پرورش می‌تواند با پیوند مؤثر میان مدرسه و زیست‌بوم واقعی دانش‌آموزان، زمینه تربیت نسلی توانمند، خلاق، مهارت‌محور و مسئولیت‌پذیر را فراهم کند.

وی با تأکید بر جایگاه دانش‌آموزان روستایی و عشایری در آینده کشور اظهار کرد: هر دانش‌آموز روستایی و عشایری، سرمایه‌ای انسانی برای آینده ایران است. فراهم‌کردن فرصت‌های یادگیری، تربیتی، مهارتی و خلاقانه متناسب با استعدادها و ویژگی‌های بومی این دانش‌آموزان، می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های آنان و تقویت توانمندی‌های کشور باشد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که محل زندگی دانش‌آموز، محدودیتی برای دسترسی به فرصت‌های باکیفیت یادگیری و رشد ایجاد نکند. از این رو، توجه به زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، توسعه مهارت‌ها و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان روستایی و عشایری، از الزامات تحقق عدالت آموزشی و تربیتی است.

آذرکیش در پایان با گرامیداشت روز روستا و عشایر، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی ظرفیت‌های ارزشمند این مناطق و تأکید دوباره بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: آینده ایران از همه جغرافیای کشور، از شهر و روستا تا مناطق عشایری، ساخته می‌شود. دانش‌آموزان روستایی و عشایری با اتکا به هویت، ایمان، دانش، خلاقیت و مهارت‌های خود می‌توانند از سازندگان اصلی آینده‌ای توانمندتر و برخوردارتر برای ایران باشند؛ آینده‌ای که در آن هیچ استعداد و هیچ دانش‌آموزی، فارغ از محل زندگی، از فرصت رشد، یادگیری و نقش‌آفرینی محروم نماند.