به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مصطفی آذرکیش در نشست وبیناری با معاونان آموزش متوسطه ادارات کل آموزش و پرورش استانها، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، رؤسای ادارات و عوامل اجرایی برگزاری آزمون نهایی دروس، اظهار کرد: برگزاری آزمونهای نهایی و داخلی، ثبت نمرات و اجرای فرآیندهای ارزشیابی در شرایط ویژه، مسئولیتی حساس و دشوار بود که با تلاش همکاران سراسر کشور بهخوبی به انجام رسید.
وی با تشریح آخرین وضعیت ثبتنام دانشآموزان پایه هفتم گفت: تاکنون بیش از ۸۱۰ هزار نفر پیش ثبتنام کردهاند و با توجه به ضرورت تایید پرونده ها توسط مدیران محترم مدارس، بر تسریع در فرآیند آن تأکید کرد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ثبتنام بهموقع، پیشنیاز ساماندهی نیروی انسانی، کلاسبندی مدارس و برنامهریزی برای سال تحصیلی آینده است، از معاونان آموزش متوسطه استانها خواست با حضور میدانی، برگزاری جلسات مستمر با مناطق و رصد روزانه، فرآیند ثبتنام را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
آذرکیش در ادامه به روند تصحیح اوراق امتحانات نهایی اشاره کرد و از افزایش میانگین کشوری تصحیح اوراق نهاییشده نسبت به روز گذشته خبر داد و افزود: روند تصحیح در بسیاری از استانها شتاب گرفته است، اما لازم است این فرآیند برای اعلام بهموقع نتایج و برنامهریزی آزمونهای شهریورماه با سرعت بیشتری تکمیل شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش قابل توجه تخلفات امتحانی نسبت به سالهای گذشته، بر لزوم ثبت و تعیین تکلیف سریع موارد احتمالی تأکید کرد و گفت: حفظ محرمانگی اوراق امتحانی از اصول اساسی فرآیند ارزشیابی است و انتشار تصاویر پاسخبرگها یا نوشتههای دانشآموزان در فضای مجازی با هر هدفی، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح "تقویت وجبران" در قالب برنامههای «تقویت بنیه علمی دانشآموزان» و «جبران زمان از دسترفته آموزش» اشاره کرد و از استانها خواست ضمن اجرای دقیق آن، در صورت وجود هرگونه ابهام، موضوع را از طریق دفاتر تخصصی پیگیری کنند.
آذرکیش در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری روزانه ثبتنام دانشآموزان، تکمیل تصحیح اوراق آزمونهای نهایی و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: همدلی، حضور میدانی مدیران و پیگیری مستمر، نقش مهمی در اجرای موفق برنامههای آموزش متوسطه و پروژه مهر خواهد داشت.
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