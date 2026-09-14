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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

دستگیری عامل اسید پاشی در سمنان؛ اختلاف با شاکی انگیزه متهم بود

دستگیری عامل اسید پاشی در سمنان؛ اختلاف با شاکی انگیزه متهم بود

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری عامل اسید پاشی روی خودروی سواری جک در سمنان خبر داد و گفت: متهم انگیزه ارتکاب جرم خود را اختلاف شخصی با شاکی اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد اسید پاشی روی خودرو سواری جک در سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بنا به اعلام شکایت فردی مبنی بر اینکه شخص یا اشخاصی روی خودرو سواری اسید ریخته و باعث تخریب آن شده است ماموران کلانتری ۱۳ این پرونده را در دست گرفتند.

فرمانده انتظامی سمنان با تاکید به اینکه تلاش ماموران در مدت زمان اندک به ثمر نشست، اضافه کرد: ماموران موفق به شناسایی هویت متهم شده و توانستند او را دستگیر کنند.

عرب ادامه داد: متهم در بازجویی ابتدا منکر چنین جرمی شد اما با مشاهده مستندات پلیس لب به اعتراف گشود و به بزه خود اقرار کرده است.

وی انگیزه متهم را بروز اختلافات شخصی با شاکی عنوان کرد و افزود: متهم به مراجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6946727

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