سرهنگ عباس عرب صبح آدینه در تشریح جزئیات خبر دستگیری سارق سابقه‌دار و اعتراف وی به ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو در سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در شهرستان سمنان، موضوع در دستور کار تیم‌های تخصصی پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به آغاز اقدامات ویژه مأموران برای شناسایی و دستگیری عامل این سرقت‌ها، افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهدا مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند.

فرمانده انتظامی سمنان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، در مدت کوتاهی موفق به شناسایی هویت سارق سابقه‌دار شدند.

عرب گفت: پس از شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی افزود: متهم در جریان بازجویی‌های فنی پلیس به ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو در شهرستان سمنان اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.