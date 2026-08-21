سرهنگ عباس عرب صبح آدینه در تشریح جزئیات خبر دستگیری سارق سابقهدار و اعتراف وی به ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو در سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در شهرستان سمنان، موضوع در دستور کار تیمهای تخصصی پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به آغاز اقدامات ویژه مأموران برای شناسایی و دستگیری عامل این سرقتها، افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهدا مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند.
فرمانده انتظامی سمنان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، در مدت کوتاهی موفق به شناسایی هویت سارق سابقهدار شدند.
عرب گفت: پس از شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.
وی افزود: متهم در جریان بازجوییهای فنی پلیس به ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو در شهرستان سمنان اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
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