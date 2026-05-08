کشف ۴۱ هزار قلم دارو غیرمجاز در سمنان؛ خودرو سمند توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب جمعه در انجام یک ماموریت پلیسی از عملکرد ایست بازرسی سمنان تقدیر کرد و ادامه داد: همچنین ماموران انتظامی برای ایجاد امنیت و آرامش شهروندان انجام گشت زنی های هدفمند را در دست اجرا دارند.

وی بیان کرد: ماموران انتظامی سمنان در جریان همین گشت زنی های هدفمند متوجه حضور خودرو سمند زرد شده و برای بازرسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به بازرسی انجام گرفته از این خودرو توضیح داد: مقدار ۴۱ هزار قلم انواع داروی غیر مجاز از این خودرو کشف شده است.

عرب با بیان اینکه دارو ها از نوع قرص و اسپری بوده است، اظهار داشت: داروها برای بررسی بیشتر به مراجع ذی صلاح داده شده است.

وی از توقیف خودرو خبر داد و افزود: یک متهم نیز در این راستا دستگیر و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.