۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کشف ۴۱ هزار قلم دارو غیرمجاز در سمنان؛ خودرو سمند توقیف شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از کشف ۴۱هزار و ۷۹۵ قلم انواع داروی غیرمجاز شامل قرص و اسپری در ایست بازرسی شهرستان خبر داد و گفت: در این عملیات، یک دستگاه خودروی سمند توقیف و راننده دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب جمعه در انجام یک ماموریت پلیسی از عملکرد ایست بازرسی سمنان تقدیر کرد و ادامه داد: همچنین ماموران انتظامی برای ایجاد امنیت و آرامش شهروندان انجام گشت زنی های هدفمند را در دست اجرا دارند.

وی بیان کرد: ماموران انتظامی سمنان در جریان همین گشت زنی های هدفمند متوجه حضور خودرو سمند زرد شده و برای بازرسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به بازرسی انجام گرفته از این خودرو توضیح داد: مقدار ۴۱ هزار قلم انواع داروی غیر مجاز از این خودرو کشف شده است.

عرب با بیان اینکه دارو ها از نوع قرص و اسپری بوده است، اظهار داشت: داروها برای بررسی بیشتر به مراجع ذی صلاح داده شده است.

وی از توقیف خودرو خبر داد و افزود: یک متهم نیز در این راستا دستگیر و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

