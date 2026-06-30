دستگیری ۴ سارق و مالخر در سمنان؛ اموال مسروقه به صاحبانش بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در محدوده شهرک غرب سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۲ مسکن مهر مسئول پرونده شدند، اضافه کرد: اقدامات اطلاعاتی و فنی برای شناسایی سارق یا سارقان به کار گرفته شد.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به اینکه ماموران موفق به کشف هویت سارقان شدند، ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد این فرد چند روز قبل به دلیل ارتکاب سرقت در پرونده‌ای دیگر روانه زندان شده است.

عرب ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضایی، متهم برای انجام تحقیقات در اختیار پلیس قرار گرفت و در بازجویی‌های تخصصی به ۱۰ فقره سرقت از مغازه‌ها، اتحادیه مینی‌بوس‌داران و یکی از نمایندگی‌های خودرو در سطح شهر سمنان با همدستی یکی از دوستان خود اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه متهم همچنین به فروش اموال سرقتی به دو مالخر اقرار کرده است، اضافه کرد: در ادامه تحقیقات، همدست وی و دو مالخر نیز در یک اقدام عملیاتی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی سمنان از کشف بخشی از اموال مسروقه خبر داد و اضافه کرد: اموال کشف‌شده پس از شناسایی، به مال‌باختگان تحویل داده شد.

عرب با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.