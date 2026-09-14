دریافت 3 MB
کد مطلب 6946780
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

بقایی: زیر دریایی آمریکا غنیمت است

بقایی: زیر دریایی آمریکا غنیمت است

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: زیر دریایی آمریکا توقیف نشده بلکه به غنیمت گرفته شده و غنیمت حلال است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید