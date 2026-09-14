دریافت 3 MB کد مطلب 6946780 https://mehrnews.com/x3d4j3 ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱ کد مطلب 6946780 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱ بقایی: زیر دریایی آمریکا غنیمت است بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: زیر دریایی آمریکا توقیف نشده بلکه به غنیمت گرفته شده و غنیمت حلال است. کپی شد مطالب مرتبط بقایی: ادعاهای هستهای آژانس علیه ایران، «هیاهو برای هیچ» است بقایی: مشکل ایران و آمریکا میانجی نیست گزارش بقایی از سفر به لامرد؛ زخمهای این جنایت شنیع التیام نخواهد یافت کاردار اتریش به وزارت خارجه فراخوانده شد عراق: از نشست عمان درباره تنگه هرمز حمایت و در آن شرکت می کنیم علت به تعویق افتادن نشست عمان چه بود؟ بقایی: فضاسازی درباره روابط ایران، التهابآفرینی است برچسبها وزارت امور خارجه ایران وزارت امور خارجه زیردریایی ایالات متحده امریکا
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