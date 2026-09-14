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کد مطلب 6946808
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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

علت به تعویق افتادن نشست عمان چه بود؟

علت به تعویق افتادن نشست عمان چه بود؟

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: عربستان درخواست کرد نشست عمان برگزار نشود.

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