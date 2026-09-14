دریافت 5 MB کد مطلب 6946808 https://mehrnews.com/x3d4jC ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵ کد مطلب 6946808 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵ علت به تعویق افتادن نشست عمان چه بود؟ بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: عربستان درخواست کرد نشست عمان برگزار نشود. کپی شد مطالب مرتبط کاردار اتریش به وزارت خارجه فراخوانده شد بقایی: فضاسازی درباره روابط ایران، التهابآفرینی است بقایی: مشکل ایران و آمریکا میانجی نیست بقایی: زیر دریایی آمریکا غنیمت است برچسبها اسماعیل بقایی وزارت امور خارجه ایران وزارت امور خارجه عمان
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