https://mehrnews.com/x3dx5h ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 7001476 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۰ تشکیل زنجیره انسانی در تجمعات شبانه مردم مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از زنجیره انسانی ۱۸ کیلومتری مردم مشهد همزمان با تجمعات شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 7001476 کپی شد مطالب مرتبط ۲۴۹ شب حضور پرشور و حماسی مردم مشهد در تجمعات انقلابی تجمع شبانه مردم مشهد زنجیره انسانی «جانفدا» با حضور ۲۵۰۰ نفر در تربتحیدریه برگزار شد نابودی آمریکا اصلی ترین خواسته دانش آموزان قوچانی شب ۲۵۲؛ بیعت دوباره مردم مشهد با رهبر معظم انقلاب حضور مسئولان استان خراسان رضوی در راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد شکوه حضور مردم انقلابی کاشمر در تجمعات شبانه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد زنجیره انسانی
نظر شما