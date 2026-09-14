به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت اله پایان روز دوشنبه تصریح کرد: این نشست که با هدف تبیین جایگاه و منزلت زن در منظومه‌ی فکری و سروده‌های استاد شهریار، شاعر بزرگ آذربایجان و سراینده‌ی «حیدر بابا»، برگزار می‌شود، می‌کوشد پیوند میان دو نام جاودانه‌ی ادب پارسی و ترکی در آسمان فرهنگ ایران، پروین اعتصامی و شهریار، را در بستری نمادین و خاطره‌انگیز جلوه‌گر سازد.

وی افزود: خانه‌ی پروین اعتصامی در تبریز، که سال‌هاست به یکی از ارکان گردشگری ادبی و پاتوق‌های فرهنگی شهر تبدیل شده، میزبان شاعران، پژوهشگران، اهل قلم و دوستداران شعر فارسی و ترکی خواهد بود.

پایان گفت: انتخاب این مکان برای برنامه‌ای که محور آن «زن در شعر شهریار» است، اتفاقی نیست؛ زیرا پروین اعتصامی به‌مثابه نخستین و برجسته‌ترین شاعر زن عصر مشروطه تا امروز، خود سرچشمه‌ی سخن گفتن از هویت، کرامت و آگاهی زن ایرانی است و نشستن نام شهریار در آینه‌ی این خانه، شکوهی دوچندان به رویداد می‌بخشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، در تشریح اهداف این برنامه اظهار داشت: شهریار شاعری بود که از دل تبریز برخاست و با زبان شعر، سیمای مادر آذربایجانی، بانوی صبور و ستون خانه‌ی ایرانی را برای همیشه در حافظه‌ی این سرزمین ثبت کرد.

برگزاری برنامه‌ی “زن در آینه‌ی شعر شهریار” در خانه‌ی پروین اعتصامی، پیوندی آگاهانه میان دو قله‌ ادب این سرزمین است.

وی افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان وظیفه‌ی خود می‌داند از این ظرفیت‌های فاخر فرهنگی برای بازخوانی هویت ملی و دینی زن ایرانی و ترویج ادب پارسی و ترکی در میان نسل جوان بهره گیرد. امیدواریم این نشست آغازگر موجی از پژوهش درباره‌ی نگاه شهریار به بانوان و جایگاه زن در ادبیات آذربایجان باشد.