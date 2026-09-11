به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر جمعه با حضور در روستای خشکناب بستان‌آباد از روند آماده‌سازی خانه پدری استاد شهریار و محل برگزاری یکی از آیین‌های بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و گرامیداشت این شاعر نامدار بازدید کرد.

محمدزاده در این بازدید با تأکید بر ضرورت برگزاری مراسمی در شأن جایگاه والای استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی، خواستار استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین شد.

وی بر ضرورت مشارکت و همکاری بین‌دستگاهی برای برگزاری این رویداد فرهنگی تأکید کرد و افزود: مدیریت استان از برگزاری این آیین حمایت کامل خواهد داشت.

بررسی روند آماده‌سازی خانه پدری شهریار

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی در جریان این بازدید، آخرین وضعیت بهسازی، آماده‌سازی و تکمیل خانه پدری استاد شهریار و محل برگزاری مراسم را مورد بررسی قرار داد.

همچنین امور فنی و اجرایی، برنامه‌های فرهنگی، پشتیبانی مراسم و نحوه برگزاری برنامه در مسیر تبریز تا خشکناب ارزیابی شد.

محمدزاده در ادامه بر انجام هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی تأکید کرد و موارد مورد نیاز برای آماده‌سازی هرچه بهتر محل برگزاری مراسم را به مدیران مربوطه ابلاغ کرد.

گفتنی است روستای خشکناب بستان‌آباد میزبان یکی از آیین‌های بزرگداشت استاد شهریار همزمان با برنامه‌های روز ملی شعر و ادب فارسی خواهد بود.