به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، رویداد ملی «شهریار، شاعر مردم ایران» با حضور جمعی از چهره‌های شعر و ادب از سراسر کشور، از ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه در تبریز برگزار می‌شود.

این رویداد سه‌روزه از روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه با برگزاری نشست علمی در بنیاد پژوهشی شهریار آغاز خواهد شد. در این نشست، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر امید طبیب‌زاده، دکتر باقر صدری‌نیا و استاد جمشید علیزاده درباره آثار و جایگاه ادبی استاد شهریار سخنرانی خواهند کرد.

در ادامه نخستین روز این رویداد، «شب ملی شعر» با حضور جمعی از چهره‌های برجسته شعر و ادب از جمله استاد غلامعلی حداد عادل، افشین علا، علی‌محمد مودب، علیرضا قزوه، جمشید علیزاده، جلال محمدی، سیدمحمدجواد شرافت، اعظم سعادتمند، سعید سلیمان‌پور، مختار صدرمحمدی، رضا رضی‌پور، سعیده حسینجانی و وحید سلطان‌زاده در خانه امیرنظام گروسی برگزار می‌شود. این برنامه با اجرای بخش‌های موسیقی همراه خواهد بود.

روز دوم رویداد نیز با برگزاری کارگاه‌های «ایران‌سرا» ادامه پیدا می‌کند. در این کارگاه‌ها، برنامه‌هایی با محوریت نقد شعر و انتقال تجربه هنری برگزار خواهد شد.

«شب روایت استاد شهریار» دیگر برنامه روز دوم است که طی آن، مهمانان رویداد به بیان خاطرات و تجربیات خود درباره شعر و شخصیت استاد شهریار می‌پردازند.

همچنین در این روز، از مستند «پل رستم» که به تهیه و تولید مؤسسه شهریار ساخته شده است، رونمایی خواهد شد.

رویداد ملی «شهریار، شاعر مردم ایران» روز جمعه ۲۷ شهریورماه با برگزاری نشست پایانی شاعران تبریز به کار خود پایان می‌دهد.