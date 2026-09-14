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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس انرژی اتمی آغاز به کار کرد + بیانیه گروسی

هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس انرژی اتمی آغاز به کار کرد + بیانیه گروسی

هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفتادمین نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر در وین آغاز شد و نمایندگان ۱۸۱ کشور عضو برای بررسی مسائل مرتبط با انرژی هسته‌ای، ایمنی و امنیت هسته‌ای و فعالیت‌های آژانس گرد هم آمدند.

این نشست روز دوشنبه در مرکز بین‌المللی وین آغاز شد و تا ۱۸ سپتامبر ادامه خواهد داشت. این نشست مهم‌ترین مجمع سیاست‌گذاری آژانس به شمار می‌رود و نمایندگان کشورهای عضو در آن درباره برنامه‌ها، بودجه و مسائل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای گفت‌وگو می‌کنند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس در مراسم افتتاحیه با اعلام آغاز نشست هفتادم گفت که تیمور شرقی به‌ عنوان صدوهشتادودومین عضو آژانس مورد استقبال قرار گرفته است.

موضوع برنامه هسته‌ای ایران نیز از محورهای مهم این نشست است.

این در حالی است که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دلیل محدودیت‌های مربوط به سفر نتوانسته است در این نشست حضور پیدا کند؛ موضوعی که با واکنش ایران و روسیه مواجه شده است.

ادعای گروسی: وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۶ وخیم‌تر شده است

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در سخنرانی افتتاحیه هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس در وین مدعی شد که وضعیت نظارت این نهاد بر برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۶ «وخیم‌تر شده است».

گروسی بدون محکوم کردن تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و حملات علیه برنامه هسته ای ایران گفت پس از حملات مجدد به ایران در پایان فوریه، آژانس ناچار شد بازرسان خود را از این کشور خارج کند. به گفته او، به جز یک بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ماه ژوئن، آژانس طی بیش از شش ماه گذشته هیچ فعالیت راستی‌آزمایی میدانی دیگری در ایران انجام نداده است.

او همچنین گفت بیش از یک سال است که آژانس «تداوم اطلاعات» درباره ذخایر اعلام‌شده اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالا تا ۶۰ درصد U-۲۳۵ در تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران که در حملات ژوئن ۲۰۲۵ آسیب دیدند، از دست داده است.

گروسی مدعی شد: نبود اطلاعات آژانس درباره این مواد هسته‌ای و دسترسی نداشتن به تأسیسات برای راستی‌آزمایی آنها، از منظر اشاعه هسته‌ای مسئله‌ای جدی است و باید با نهایت فوریت به آن رسیدگی شود.

کد مطلب 6946995

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    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      صلح از طریق قدرت را برای ایشان تعریف کنید نه برای ایران و ایرانیان را

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