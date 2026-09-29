گروسی: فعلا مذاکرات رسمی میان آمریکا و ایران در جریان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی امروز سه شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «ریا نووستی» اعلام کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه مذاکرات تمام‌عیاری (کامل و رسمی) میان آمریکا و ایران در جریان نیست، هرچند طرفین تماس‌ های غیررسمی خود را حفظ کرده‌اند؛ تماس‌هایی که می‌ تواند به ازسرگیری گفتگوها منجر شود.

مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش‌ های آمریکا برای آغاز گفتگو با ایران از طریق واسطه‌ ها گفت: در حال حاضر، هیچ فرآیند مذاکره‌ای به معنای واقعی کلمه وجود ندارد.

رافائل گروسی سپس اضافه کرد: تماس‌ های پراکنده‌ ای برقرار است، از جمله در همین‌ جا در نیویورک (در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، و در همین هفته.

وی سپس ادعا کرد: این تماس‌ها فعلا ماهیتی کاملا غیررسمی دارند، اما امیدوارم که به ازسرگیری گفتگوها بینجامند. این فرایند مراحل متعددی را پشت سر گذاشت و واسطه‌های مختلفی در مقاطع گوناگون در آن مشارکت داشتند. مسائل هسته‌ای تنها یکی از مؤلفه‌ هاست، اما نباید فراموش کرد که دقیقاً همین مسائل موجب بروز مناقشه شدند؛ مناقشه‌ای که متعاقباً ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت!