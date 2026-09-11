به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره راههای تقویت همکاری میان مصر و آژانس و همچنین آخرین تحولات منطقهای، بهویژه تحولات مربوط به پرونده هستهای ایران، گفتوگو کرد.
وزارت امور خارجه مصر در بیانیهای اعلام کرد که عبدالعاطی از همکاری و هماهنگی نزدیک میان مصر و آژانس قدردانی کرد و گفت که این همکاری نشاندهنده عمق شراکت دو طرف در زمینه استفادههای صلحآمیز از انرژی هستهای است
وی همچنین از حمایتهای آژانس از مصر در چارچوب برنامه همکاریهای فنی قدردانی کرد.
در این تماس تلفنی، آخرین تحولات منطقهای، بهویژه پرونده هستهای ایران نیز مورد رایزنی قرار گرفت.
دو طرف بر اهمیت ادامه حمایت از مسیر دیپلماتیک و تلاشها برای مهار تنشها و در اولویت قرار دادن راهکارهای سیاسی تأکید کردند.
نظر شما