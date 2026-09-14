احمد یوسفی: طرح جامع درمان اعتیاد در کشور به زودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش احمدیوسفی، ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پیشگیری از اعتیاد که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: طرح اولیه طرح جامع درمان اعتیاد در کشور برای دانشگاه های علوم پزشکی، آموزش و پرورش و سایر سازمانهای عضو شورا ارسال شده تا نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند و انشاءالله پس از تصویب، مبنای فعالیت حوزه درمانی برای همه گروه های سنی و شغلی قرار گیرد.

تغییر رویکرد درمان؛ از جمع آوری سنتی تا درمان تخصصی

وی با اشاره به تغییر مدل درمانی در مراکز امید و زندگی و دهکده امیدهای زندگی اظهار داشت: رویکرد قدیمی جمع آوری، نگهداری سه ماهه و رهاسازی دیگر وجود ندارد و افراد پس از جمع آوری، با نگاه تخصصی از حیث بیماری و نظام مسائل اجتماعی غربالگری شده و سپس وارد فرآیند درمان می شوند.

وی تصریح کرد: بخشی از درمان جسمی شامل سم زدایی است و پس از آن افراد وارد بخش درمان ذهنی می شوند که در آن درمانهای روانشناختی، روان کاوی، مشاوره های فردی، گروهی و خانوادگی بر اساس چارچوب مشخص انجام می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: در نهایت افراد وارد فاز بازآموزی و مهارت آموزی می شوند و در دهکده امید زندگی حدود چهار هزار و ۵۰۰ متر فضا پیشبینی شده و خوشه های شغلی متناسب با نیاز کاری استان و بنگاه های اقتصادی تعریف شده است.

اشتغال پایدار؛ حلقه نهایی زنجیره درمان

احمدیوسفی، با اشاره به همکاری سازمان فنی و حرفهای و تصویب زیرساخت های مهارت آموزی در شورای توسعه این سازمان گفت: پس از استعدادیابی شغلی و آموزش های مهارتی، بحث اشتغال افراد با تولیت اداره کار پیگیری می شود، بخشی از این افراد به مشاغل قبلی خود بازمی گردند، بخشی متناسب با نیاز بنگاه های اقتصادی توزیع می شوند و برای بخشی دیگر راه حل های مناسب پیش بینی شده است.

وی از دستور استاندار کرمان برای شناسایی فضاهای بلااستفاده دولتی در سطح استان خبر داد و گفت: این فضاها برای ایجاد محیط های اشتغال این افراد آماده سازی می شود و دوره حداقل دو ساله مدیریت و کنترل پس از فروش پیش بینی شده و با «پابند سلامت» و تست های دورهای، این افراد مدیریت می شوند تا انشاءالله بتوانند به جامعه بازگردند.

هیچ قشری از اعتیاد مصون نیست

احمدیوسفی، با تأکید بر حساسیت بالای موضوع اعتیاد گفت: هزینه های اعتیاد در حوزه های سلامت، اجتماعی و اقتصادی بسیار زیاد است و مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد می کند، از دردهای جسمی فرد معتاد بیشتر است، هیچ کدام از ما مصون نیستیم و هیچ قشری نیز مصون نیست.

وی افزود: اعتیاد پایین شهری و بالاشهری نمی شناسد و اتفاقاً در برخی مناطق مرکزی شهر، آسیب ها بیشتر است و باید این وضعیت خطرناک را به جامعه منتقل کنیم تا جامعه حساس شود و با همکاری و هم افزایی، در مدیریت پیشبینی و پیشگیری از اعتیاد گام برداریم.

کشت خشخاش ممنوع است

وی با قدردانی از تلاش های پلیس مبارزه با مواد مخدر در سخت ترین شرایط، بر لزوم همکاری همه سازمان ها تأکید کرد و گفت: نگاه صرف به پلیس کافی نیست، مدیران مدارس، دانشگاه ها و سازمان ها باید همراهی کنند و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و پیشگیرانه خود را انجام دهند.

وی افزود: باید در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر، ابتدا گفت وگو و کار فرهنگی و اجتماعی انجام شود و در صورت لزوم، اطلاعات مستند به پلیس ارائه گردد و زمانبندی ویژه ای برای پاکسازی محیط های پیرامونی مراکز آموزشی، دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی و دانش آموزی در شهریور و مهرماه پیشبینی شده است.

در این جلسه، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز طرح های عملیاتی خود را ارائه کرد و مقرر شد سایر سازمانها با اقدامات فرهنگی، اجتماعی و پیشگیرانه در کنار پلیس قرار گیرند.