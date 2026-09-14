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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

احمد یوسفی: طرح جامع درمان اعتیاد در کشور به زودی ابلاغ می شود

احمد یوسفی: طرح جامع درمان اعتیاد در کشور به زودی ابلاغ می شود

کرمان- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان با اشاره به نهایی شدن طرح جامع درمان اعتیاد در کشور گفت: این طرح پس از نظرات اعضای شورا، برای تصویب و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش احمدیوسفی، ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پیشگیری از اعتیاد که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: طرح اولیه طرح جامع درمان اعتیاد در کشور برای دانشگاه های علوم پزشکی، آموزش و پرورش و سایر سازمانهای عضو شورا ارسال شده تا نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند و انشاءالله پس از تصویب، مبنای فعالیت حوزه درمانی برای همه گروه های سنی و شغلی قرار گیرد.

تغییر رویکرد درمان؛ از جمع آوری سنتی تا درمان تخصصی

وی با اشاره به تغییر مدل درمانی در مراکز امید و زندگی و دهکده امیدهای زندگی اظهار داشت: رویکرد قدیمی جمع آوری، نگهداری سه ماهه و رهاسازی دیگر وجود ندارد و افراد پس از جمع آوری، با نگاه تخصصی از حیث بیماری و نظام مسائل اجتماعی غربالگری شده و سپس وارد فرآیند درمان می شوند.

وی تصریح کرد: بخشی از درمان جسمی شامل سم زدایی است و پس از آن افراد وارد بخش درمان ذهنی می شوند که در آن درمانهای روانشناختی، روان کاوی، مشاوره های فردی، گروهی و خانوادگی بر اساس چارچوب مشخص انجام می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: در نهایت افراد وارد فاز بازآموزی و مهارت آموزی می شوند و در دهکده امید زندگی حدود چهار هزار و ۵۰۰ متر فضا پیشبینی شده و خوشه های شغلی متناسب با نیاز کاری استان و بنگاه های اقتصادی تعریف شده است.

اشتغال پایدار؛ حلقه نهایی زنجیره درمان

احمدیوسفی، با اشاره به همکاری سازمان فنی و حرفهای و تصویب زیرساخت های مهارت آموزی در شورای توسعه این سازمان گفت: پس از استعدادیابی شغلی و آموزش های مهارتی، بحث اشتغال افراد با تولیت اداره کار پیگیری می شود، بخشی از این افراد به مشاغل قبلی خود بازمی گردند، بخشی متناسب با نیاز بنگاه های اقتصادی توزیع می شوند و برای بخشی دیگر راه حل های مناسب پیش بینی شده است.

وی از دستور استاندار کرمان برای شناسایی فضاهای بلااستفاده دولتی در سطح استان خبر داد و گفت: این فضاها برای ایجاد محیط های اشتغال این افراد آماده سازی می شود و دوره حداقل دو ساله مدیریت و کنترل پس از فروش پیش بینی شده و با «پابند سلامت» و تست های دورهای، این افراد مدیریت می شوند تا انشاءالله بتوانند به جامعه بازگردند.

هیچ قشری از اعتیاد مصون نیست

احمدیوسفی، با تأکید بر حساسیت بالای موضوع اعتیاد گفت: هزینه های اعتیاد در حوزه های سلامت، اجتماعی و اقتصادی بسیار زیاد است و مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد می کند، از دردهای جسمی فرد معتاد بیشتر است، هیچ کدام از ما مصون نیستیم و هیچ قشری نیز مصون نیست.

وی افزود: اعتیاد پایین شهری و بالاشهری نمی شناسد و اتفاقاً در برخی مناطق مرکزی شهر، آسیب ها بیشتر است و باید این وضعیت خطرناک را به جامعه منتقل کنیم تا جامعه حساس شود و با همکاری و هم افزایی، در مدیریت پیشبینی و پیشگیری از اعتیاد گام برداریم.

کشت خشخاش ممنوع است

وی با قدردانی از تلاش های پلیس مبارزه با مواد مخدر در سخت ترین شرایط، بر لزوم همکاری همه سازمان ها تأکید کرد و گفت: نگاه صرف به پلیس کافی نیست، مدیران مدارس، دانشگاه ها و سازمان ها باید همراهی کنند و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و پیشگیرانه خود را انجام دهند.

وی افزود: باید در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر، ابتدا گفت وگو و کار فرهنگی و اجتماعی انجام شود و در صورت لزوم، اطلاعات مستند به پلیس ارائه گردد و زمانبندی ویژه ای برای پاکسازی محیط های پیرامونی مراکز آموزشی، دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی و دانش آموزی در شهریور و مهرماه پیشبینی شده است.

در این جلسه، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز طرح های عملیاتی خود را ارائه کرد و مقرر شد سایر سازمانها با اقدامات فرهنگی، اجتماعی و پیشگیرانه در کنار پلیس قرار گیرند.

کد مطلب 6947054

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      32 4
      پاسخ
      اول قاچاقچیان را جمع کنید معتادها خودشون درمان میشن
    • فاطمه IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      15 2
      پاسخ
      از دولت واز مسئولین خواهش،میکنم درمورد،مواد،وواردکردن مواد،که همه مردم وجوانان وخانواده هارو بدبخت کرده.بررسی وپیگیری شود.بیشترطلاق ها سببش مواد بوده.زنها وبچه هارو بدبخت کرده..
    • علیرضا علی کرمیان IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      21 1
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      تنهاراه نجات معتادان وپاکسازی کشور از شر اعتیاد، ممنوع نمودن فروش مواد وپخش آن توسط خُرده فروشان داخل شهر است، همین
    • Ph IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      24 2
      پاسخ
      اول به فکر درمان و ترک معتادان باشید فکری اساسی و جدی بعد به فکر جمع آوری مواد مخدر باشید ،اگه فقط مواد مخدر رو جمع کنید افراد مبتلا سراغ مواد بدترش میرن و فروشنده های مواد مخدر هم از این وضعیت سوء استفاده میکنند
    • ناسناس IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      4 6
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      س برای افرادی که تازه به مواد روی آوردن گام خوبی است و همچنین برا معتادان که مواد صنعتی خطرناک استفاده دائم میکنن
    • پریسا IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      11 6
      پاسخ
      الهی به امید تو یک حرکت جهادی نیاز هست بیشتر نوجوانها هم دارند آلوده میشن بیشتر مردم یا سیگاری یا معتادن
    • احمد IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      12 2
      پاسخ
      این طرح جامع نیست و پیشاپیش شکست خورده است
    • ناشناس IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      15 1
      پاسخ
      معتادی که ببریش کمپ چند روزی ترکش بدهید بعد ولش کنید داخل شهر ،،چه فایده ای داره این طرح بیخود و بی معنی
    • هستی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      14 1
      پاسخ
      لطفا لطفا لطفا پیگیر باشید و به داد جوانها برسید ممنون
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      16 2
      پاسخ
      سلام باید کمپ هاروتعدادشان رو زیادکرد و بایدتحت نظر پزشک باشند تا ترک کنندو باید بعد از ترک یک جایی دولت درست کنه که مشغول به کار شوند این جوانها ازاستعداد خوبی برخوردارند که میشه ازشان خوب استفاده کرد درشرکتها و هر جایی تو کارخانه ها تولیدی ها و هرجا که نیاز بود ازشان استفاده کرد برای پیشرفت و رفع تحریمها و بیشتر کمبودات کشور باید از این جوانها استفاده کرد وب یشترمشکلات کشور حل خواهدشد و تحت نظر باشند وتشویق شوند
      • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
        18 2
        شاخه های اصلی وسرکرده های قاچاق مواد رو شناسایی و مجازات کنید چند تا شونو اعدام کنید حساب کار دست بقیه میاد معتاد بدبخته
    • نگین IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 1
      پاسخ
      سلام تورو خدا یه فکراساسی برای افراد معتاد کنید که واقعا ترک کنند کمپ رفتن وچند ماه خوابیدن دوباره بیان. ومصرف کنند فایده نداره تو رو خدا این شیشه لعنتی. زندگی خانواده هارو خراب کرده زن وبچه ها داغون شدند آسیب روحی شدیدی میبینند افراد شیشه ای فوق العاده خطرناکند شکاکند، با چاقو تهدید می کنند این معتاد هارو جایی ببرید دیگه اساسی ترک کنند اگه ترک نمی کنند دیگه وارد جامعه نشند .پیش زن وبچه بی گناهشان نرند اون بدبخت ها چه گناهی کردند تاوان این افراد معتاد رو باید پس بدند توروخدا به دردمون گوش کنید
    • کژال IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 1
      پاسخ
      تو رو خدا کاری کنید هیچ مواد مخدری تو ایران نباشه جوون هامون بدبخت شدن
    • محسن IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      5 1
      پاسخ
      سلام یه معتاد وقتی ترک میکنه تازه مشکلاتش شروع میشه جامعه آگاهی نسبت به بیماری اعتیاد ندار آگاه سازی بچه ها از سن پایین نسبت به بیماری اعتیاد و مواد مخدر میشه آگاه سازی باعث پیشگیری میشه و راجع به معتادین بعد ترک نباید رها بشن داخل اجتماع یه معتاد برای اینکه دیگران دوباره بهش اعتماد کنند باید زیاد تلاش کنه و به تنهایی نمیتونه نیاز به کمک از سمت همدردهاش داره و از تجربیات همدردهاش استفاده میکنه و اول از همه آگاه سازی جامعه و مردم نسبت به بیماری اعتیاد
    • سارا IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 3
      پاسخ
      بسیار عالی
    • میلاد حسین‌خانی IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 1
      پاسخ
      سلام و ادب به غیور مردان نیرو های نظامی و انتظامی خیلی عالی خدا قوت آره بیماری اعتیاد مرموز موزی پیش رونده وقتی شخص معتاد بعد از سه ماه از کمپ بیرون میاد خلایی درونش هست چرا که بهترین دوست و رفیقش را کنار از دست داده حالا چه با تمایل خودش چه با اجبار تنها راه پر کردن این خلا اصول برنامه انجمن هست ولی خوده برنامه هم میگه بیکاری سم و خطرناک هست برا شخص بهترین دستور را مطرح کردید خدا قوت بده بهتون
    • ی..ش IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      5 0
      پاسخ
      طرحی بیفایده ومزخرف هست ..دولت اراده کند درعرض یکماه اعتیاد ریشه کن میشود... کافیست موادمخدر جرم انگاری واقعی شود .
      • نرگس IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
        0 0
        دقیقا موافقم باید جرمی سنگین تلقی شود و برخورد جدی ومجازات واقعا سنگین داشته باشد که دیگه جرات نکنه نه فروشنده سمتش بره نه حتی مصرف کننده
    • طاهره IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام اول قاچاق فروش ها را جمع کنید پول همه تو جیب اینا می‌ره،و خانواده را به تباهی میکشند،وقتی به پلیس اطلاع میدی هیچ برخوردی با فروشنده‌ها نمی کنند،با این کار بیشتر مشکلات مردم و دولت حل میشه،انشاالله زودتر اقدام کنید
    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      اشتغال پایدار این نجات یافتگان راه حل نجات خانواده و کشور

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