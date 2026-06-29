به گزارش خبرنگار مهر، کوروش احمدیوسفی، ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با اشاره به هزینه‌های سنگین اعتیاد برای جامعه، اظهار داشت: اعتیاد ما در مسئله آسیب‌های اجتماعی است و این معضل نه تنها منشاء بیماری‌های جسمی است، بلکه باعث بروز خودآزاری، دیگر آزاری، سرقت‌های خرد، تصادفات و مشکلات عمیق خانوادگی می‌شود.

وی افزود: طبق آمارهای موجود، ۵۰ درصد از طلاق‌ها در استان کرمان ناشی از اعتیاد است.

وی همچنین با مقایسه آماری میان استان و کشور گفت: در حالی که در سطح کشور ۵۰ درصد از محکومان مربوط به موضوع مواد مخدر است، این رقم در استان کرمان به ۶۱ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده ابعاد جدی این چالش در منطقه است.

تغییر الگوی مصرف و ورود بانوان به چرخه اعتیاد

احمدیوسفی، با اشاره به تغییر ماهیت مواد مخدر و ظهور الگوهای جدید، هشدار داد که ظاهر فریبنده و عمق خطر مواد جدید بسیار بالا است.

وی با بیان اینکه سن مصرف در حال کاهش است و جامعه بانوان نیز در این چرخه درگیر شده‌اند، افزود: میزان ۹ درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

رتبه دوم کرمان در کشفیات مواد مخدر

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر کرمان با اشاره به رتبه این استان در مصرف مواد مخدر در سطح کشور گفت: استان کرمان در مصرف مواد مخدر صنعتی رتبه ۶ و در میانگین مصرف مواد مخدر صنعتی و سنتی رتبه ۱۳ تا ۱۵ کشوری را دارد.

وی در خصوص اقدامات پلیس و دستگاه‌های اجرایی، از تحول در سیاست‌های مقابله‌ای خبر داد و گفت: سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر بر هوشمندسازی متمرکز است و استان کرمان در سال گذشته دومین استان کشور در زمینه کشفیات مواد مخدر بوده است.

احمدیوسفی، به اقدامات حقوقی و مالی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، استان کرمان بیشترین میزان ضبط منازل خرده‌فروشان مواد مخدر را تجربه کرده است و در حال حاضر، شناسایی و توقیف اموال به‌ دست‌آمده از مسیر قاچاق با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دارد.

پروژه «دهکده امید و زندگی»؛ پایان دوران معتاد متجاهر

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبودیافتگان مواد مخدر گفت: بزرگ‌ترین پروژه در حوزه ترک اعتیاد، احداث «دهکده امید و زندگی» است که با مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع در حال ساخت بوده و ۱۳ هزار متر از آن مسقف شده است.

وی تأکید کرد: با فعال شدن این پروژه استان کرمان دیگر با پدیده معتاد متجاهر روبرو نخواهد بود و این دهکده شامل پنج مرحله علمی درمان جسمی، روان‌ پزشکی، روانشناسی، درمان اجتماعی و اشتغال‌زایی برای بازگشت به جامعه است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: مرکز «امید و زندگی» در جیرفت و مرکز ماده ۱۶ بانوان و کمپ رفسنجان از هفته آینده پذیرش خود را آغاز می‌کنند

احمدیوسفی، به پیگیری فعال شدن اردوگاه کبوترخان اشاره کرد و گفت: در صورت تکمیل، این مرکز ظرفیتی بیش از دو برابر زندان رفسنجان خواهد داشت.