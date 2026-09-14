https://mehrnews.com/x3d4wj ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ کد مطلب 6947283 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ حضور زاهدانیها در میدان به شب صد و نود و هشت رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و نود و هشتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع شبانه برگزار کردند. دریافت 29 MB کد مطلب 6947283 کپی شد مطالب مرتبط بلوچستان را از دریچه فرهنگ بلوچ بشناسیم ترور امام جماعت مسجد محمد رسولالله(ص) زاهدان وداع مردم زاهدان با پیکر مطهر ۲ شهید حافظ امنیت اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی سیستان و بلوچستان
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