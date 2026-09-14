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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

حضور زاهدانی‌ها در میدان به شب صد و نود و هشت رسید

حضور زاهدانی‌ها در میدان به شب صد و نود و هشت رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و نود و هشتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع شبانه برگزار کردند.

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کد مطلب 6947283

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