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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

وداع مردم زاهدان با پیکر مطهر ۲ شهید حافظ امنیت

وداع مردم زاهدان با پیکر مطهر ۲ شهید حافظ امنیت

زاهدان- مراسم وداع، اقامه نماز و تشییع پیکر مطهر ۲ شهید حافظ امنیت با حضور مردم و جمعی از مسئولان در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر ۲ شهید حافظ امنیت که در راه تأمین امنیت و آرامش مردم به شهادت رسیده‌اند، صبح دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در زاهدان تشییع شد.

مراسم اقامه نماز بر پیکر این ۲ شهید در حسینیه رضویه زاهدان برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، با شهدای مدافع امنیت وداع کردند.

وداع مردم زاهدان با پیکر مطهر ۲ شهید حافظ امنیت

پس از اقامه نماز، پیکرهای مطهر شهدا بر دستان مردم قدرشناس زاهدان تشییع شد؛ مراسمی که با حضور خانواده‌های شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

پیکرهای مطهر این ۲ شهید پس از برگزاری مراسم تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای زاهدان منتقل شدند.

وداع مردم زاهدان با پیکر مطهر ۲ شهید حافظ امنیت

این شهدا دو روز قبل در عملیات ضد تروریستی سپاه پاسداران در منطقه بخشان سراوان به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6946633

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