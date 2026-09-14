وداع مردم زاهدان با پیکر مطهر ۲ شهید حافظ امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر ۲ شهید حافظ امنیت که در راه تأمین امنیت و آرامش مردم به شهادت رسیده‌اند، صبح دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در زاهدان تشییع شد.

مراسم اقامه نماز بر پیکر این ۲ شهید در حسینیه رضویه زاهدان برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، با شهدای مدافع امنیت وداع کردند.

پس از اقامه نماز، پیکرهای مطهر شهدا بر دستان مردم قدرشناس زاهدان تشییع شد؛ مراسمی که با حضور خانواده‌های شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

پیکرهای مطهر این ۲ شهید پس از برگزاری مراسم تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای زاهدان منتقل شدند.

این شهدا دو روز قبل در عملیات ضد تروریستی سپاه پاسداران در منطقه بخشان سراوان به شهادت رسیدند.