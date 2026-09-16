به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شیبانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در حاشیه برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران» اظهار کرد: این رزمایش با حضور نیروهای رزمی، گردان‌های بسیجی و اقشار مختلف مردم در بهارستان و همزمان با سایر شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

وی افزود: در این رزمایش علاوه بر نیروهای رزمی و گردان‌های بسیجی، جمعی از اقشار مختلف مردم و افرادی که برای حضور در طرح «جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند نیز مشارکت داشتند.

فرمانده سپاه بهارستان خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در ادامه این برنامه در تجمعات پیش‌بینی‌شده حضور خواهند یافت تا آمادگی و انسجام خود را به نمایش بگذارند.