دریافت 3 MB کد مطلب 6951138 https://mehrnews.com/x3d66Y ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱ کد مطلب 6951138 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱ افزایش ۶۰ درصدی مشروطیها پس از حضوری شدن دانشگاهها معاون آموزشی وزارت علوم: آموزش حضوری مبنای فعالیت دانشگاههاست و آموزش مجازی نیز در چارچوب آییننامهها ادامه دارد. کپی شد مطالب مرتبط آغاز متفاوت کلاسهای دانشجویان جدیدالورود اعلام نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید اولویت ما آموزش حضوری است/ سامانه شاد تا ۷۰ درصد از دانش آموزان را پوشش می دهد برچسبها آموزش عالی دانشجویان دانشگاه ها
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