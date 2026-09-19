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کد مطلب 6951138
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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱

افزایش ۶۰ درصدی مشروطی‌ها پس از حضوری شدن دانشگاه‌ها

افزایش ۶۰ درصدی مشروطی‌ها پس از حضوری شدن دانشگاه‌ها

معاون آموزشی وزارت علوم: آموزش حضوری مبنای فعالیت دانشگاه‌هاست و آموزش مجازی نیز در چارچوب آیین‌نامه‌ها ادامه دارد.

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