دریافت 5 MB کد مطلب 6950433 https://mehrnews.com/x3d5PB ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱ کد مطلب 6950433 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱ گزارش خبرنگار مهر از تمرین روز جمعه تیم ملی فوتبال امید در ناگویا تمرین فشرده بازیکنان تیم ملی فوتبال امید ایران در بازیهای آسیایی ناگویا را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط موحدنیا:ووشوکاران برای مبارزه با هر حریفی آماده هستند نمایندگان ووشو ایران رقبای خود را شناختند حضور ۳ ورزشکار ایلامی در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ژاپن برچسبها تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی امید بازی های آسیایی بازی های آسیایی 2026 ناگویا
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