دریافت 5 MB
کد مطلب 6950433
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از تمرین روز جمعه تیم ملی فوتبال امید در ناگویا

گزارش خبرنگار مهر از تمرین روز جمعه تیم ملی فوتبال امید در ناگویا

تمرین فشرده بازیکنان تیم ملی فوتبال امید ایران در بازیهای آسیایی ناگویا را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید