کد مطلب 6951364
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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

بررسی تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۷

بررسی تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۷

سخنگوی وزارت کشور از بررسی برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ خبر داد.

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