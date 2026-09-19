کد مطلب 6951364 https://mehrnews.com/x3d6cB ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸ کد مطلب 6951364 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸ بررسی تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در ۱۴۰۷ سخنگوی وزارت کشور از بررسی برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط واکنش سخنگوی وزارت کشور به همزمانی دو ماراتن و راهپیمایی جانفدایان «جنگ شناختی» و رسالت رسانهها ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشت به تفاهم برچسبها انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس شورای اسلامی سخنگوی وزارت کشور
نظر شما