به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر در نشست خبری رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، ضمن تبریک فرارسیدن چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و دو جنگ «۱۲ روزه» و «رمضان»، رسانه‌ها را خط مقدم نبرد در جنگ‌های نوین خواند.

سردار کارگر در ابتدای این نشست، با تقدیر از عملکرد رسانه‌های داخلی در تقابل با «امپراتوری رسانه‌ای دشمن» که تحت سلطه جبهه استکبار است، اظهار کرد: «در جنگ ترکیبی و به ویژه در جنگ شناختی، رسانه‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند. رسانه‌های ما در شرایطی که دشمن با تمام توان و تجهیزاتِ تحت سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی به میدان آمده، موفق عمل کرده‌اند.»

وی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «برخلاف ادعاهای واهی دشمن مبنی بر وارد کردن ضربات سنگین، وضعیت تولید تجهیزات و تسلیحات ما نه تنها بهتر از قبل از جنگ است، بلکه ابتکارات جدیدی نیز در این حوزه رقم خورده است؛ چنان‌که دیدیم موشک‌های بالستیک، ناوهای دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد و این تنها بخشی از قدرت نیروهای مسلح است که در موقع مقتضی، ضربه شست اصلی خود را به دشمن نشان خواهد داد.»

۹۳ درصد موفقیت در سند راهبردی ده ساله

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های راهبردی این نهاد پرداخت و گفت: «سند راهبردی ده ساله بنیاد که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، با تحقق ۹۳ درصدی به پایان رسید و سند سالانه جدید نیز از ابتدای سال ۱۴۰۵ عملیاتی شده است.»

وی افزود: «همچنین در پی ابلاغ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیئت دولت، مسئولیت جمع‌آوری و آرشیو اسناد و مدارک جنگ‌های اخیر (۱۲ روزه و رمضان) بر عهده بنیاد قرار گرفته و اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های مکتوب، تصویری و سینمایی صورت گرفته است.»

سردار کارگر از انتقال تجهیزات کشف‌شده از عملیات ناموفق آمریکا در دشت مهریار اصفهان به بنیاد حفظ آثار خبر داد و تأکید کرد: «این تجهیزات که یادآور شکست آمریکا در طبس است، به‌زودی در موزه‌ها به نمایش عمومی درخواهد آمد تا بار دیگر نمادی از شکست دشمنان باشد.»

مطالبه جدی از سینما و صداوسیما

بخش قابل‌تأمل سخنان سردار کارگر، هشداری جدی در حوزه فرهنگ و هنر بود. وی با اشاره به نابرابری در تولیدات فرهنگی گفت: «ما در جنگ هشت‌ساله با دشمنی می‌جنگیدیم که سینما نداشت، اما امروز در جبهه‌های جدید، با حریفی مواجهیم که از قدرتمندترین ابزار یعنی هالیوود بهره می‌برد.»

وی خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما تصریح کرد: «دشمن در حال تحریف واقعیت و ساخت حماسه به نفع خود است. اگر ما دست روی دست بگذاریم، آن‌ها تاریخ را به نفع خود روایت خواهند کرد. این یک مطالبه جدی از مسئولان فرهنگی است که در حوزه سینما، سریال و مستند، حماسه‌های واقعی جبهه مقاومت را برای جهان روایت کنند.»

جزئیات برنامه‌های چهل و ششمین سالگرد دفاع مقدس

بنا بر اعلام رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس، امسال مجموعاً ۱۱۹۴ برنامه با ۵۲۵۶ اقدام اجرایی در سراسر کشور پیش‌بینی شده است که شامل برنامه‌های لشکری و کشوری می‌شود.

سردار کارگر زمان‌بندی اهم رویدادها را چنین اعلام کرد:

* ۳۱ شهریور:روز «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی»؛ تجلیل از پیشکسوتان افتخارآفرین.

* اول مهر: روز «جوانان، علم و اقتدار ملی»؛ نواخته شدن «زنگ مقاومت» در مراکز آموزشی و تبیین نقش دانش در جنگ‌های نوین.

* دوم مهر: روز «شهیدان، جانبازان و آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن»؛ با آیین عطرافشانی مزار مطهر شهدا در سراسر کشور.

* سوم مهر: روز «زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت»؛ با تأکید بر نقش بی‌بدیل زنان در دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر و سخنرانی فرماندهان نیروهای مسلح در نمازهای جمعه.

* چهارم مهر: روز «دفاع همگانی؛ پشتیبانی مردمی، اصناف و سربازان»؛ که سردار کارگر در این بخش با تجلیل از حضور حماسی مردم و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر (که با ۶ میلیون داوطلب در جهان بی‌نظیر هستند)، آن را جلوه‌ای از اقتدار ملی خواند.

* پنجم مهر: روز «مدافعان امنیت و عزت ایران»؛ مصادف با سالروز شکست حصر آبادان که نقطه عطف پیروزی‌های رزمندگان اسلام بود. وی همچنین با اشاره به حوادث سال گذشته، نقش بسیجیان و نیروی انتظامی را در دفع تحرکات ضدانقلاب، تعیین‌کننده دانست.

۳۱ شهریور: روز «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی»

اول مهر: روز «جوانان، پیشگامان علم و اقتدار ملی» (همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و برگزاری مراسم ویژه برای شهدای دانش‌آموز، از جمله شهدای مدرسه میناب)

دوم مهر: روز «شهیدان، جانبازان و آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن»

سوم مهر: روز «زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت»

چهارم مهر: روز «دفاع همگانی؛ پشتیبانی مردم، اصناف و سربازان» (با تجلیل از حضور حماسی مردم و ۶ میلیون داوطلب جمعیت هلال‌احمر)

پنجم مهر:روز «مدافعان امنیت و عزت ایران» (مصادف با سالروز شکست حصر آبادان و تجلیل از نقش عشایر و پیشمرگان کرد مسلمان)

ششم مهر:روز «ولایت‌مداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی»

هفتم مهر: روز «فرماندهان، عزت‌آفرینان و حماسه سازان»

سردار کارگر در پایان با اشاره به موفقیت ۹۳ درصدی سند راهبردی ده ساله بنیاد، از انتقال تجهیزات کشف‌شده از عملیات ناموفق آمریکا در دشت مهریار (مشابه طبس) به بنیاد حفظ آثار خبر داد و تأکید کرد که این تجهیزات به‌زودی در موزه‌ها به نمایش درخواهد آمد. وی همچنین یادآور شد که تمامی ۴۶ یادمان و موزه‌های دفاع مقدس در سراسر کشور برای بازدید عموم در این هفته آمادگی کامل دارند.

پرسش و پاسخ؛ از تدابیر سینمایی تا تبیین ابعاد جنگ‌های اخیر

در بخش پایانی این نشست خبری، سردار کارگر به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها در خصوص ابعاد فرهنگی، علمی و هنری دفاع مقدس پاسخ داد.

سردار کارگر در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات صورت‌گرفته برای شهدای نوجوان و دانش‌آموز در جنگ‌های اخیر (۱۲ روزه و رمضان) و حادثه مدرسه میناب، گفت: «با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان تدارک دیده شده است. این برنامه‌ها همزمان با بازگشایی مدارس و نواختن «زنگ مقاومت» در سراسر کشور اجرا خواهد شد و یاد و خاطره این شهدا به ویژه در حادثه مدرسه میناب گرامی داشته می‌شود.»

مطالبه از سینما برای روایت حماسه‌های مقاومت

در بخش دیگری از نشست، خبرنگاران با اشاره به خلاء تولیدات سینمایی تراز در حوزه دفاع مقدس و مقایسه آن با تولیدات هالیوودی، نسبت به نفوذ جریانات ضد فرهنگی در سینما انتقاد کردند. رئیس بنیاد حفظ آثار در پاسخ به این نقد صریح تأکید کرد: «این اشکال به کل کشور و دستگاه‌های فرهنگی وارد است. ما امروز با حریفی مواجهیم که از قدرتمندترین ابزار یعنی هالیوود بهره می‌برد؛ در حالی که ما با وجود دسترسی به سوژه‌های ناب و قهرمانان واقعی جنگ‌های اخیر، هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است این حماسه‌ها را روایت کنیم.»

وی با اعلام آمادگی کامل بنیاد حفظ آثار برای حمایت از تولیدات هنری، افزود: «ما به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار، تمامی امکانات، تجهیزات نظامی و اسناد محرمانه را به‌صورت رایگان در اختیار فیلم‌سازان قرار می‌دهیم تا آثاری در تراز جهانی تولید شود. در حال حاضر نیز تولید فیلمی درباره ناوشکن دنا در دستور کار است، اما معتقدیم ظرفیت‌های موجود در موضوعاتی همچون مدرسه میناب، پتانسیل تولید چندین فیلم بین‌المللی را دارد.»

پروتکل‌های دسترسی به اسناد و همکاری با دانشگاه‌ها

سردار کارگر در پاسخ به سوالی درباره پروتکل‌های همکاری میان نیروهای مسلح و هنرمندان و همچنین نقش دانشگاه‌ها در صنعت دفاعی، خاطرنشان کرد: «ما از هفت سال پیش اعلام کردیم که درهای بنیاد به روی هر هنرمندی که قصد روایتگری در سه حوزه "دفاع مقدس ۸ ساله"، "جنگ ۱۲ روزه" و "جنگ رمضان" را داشته باشد، باز است. همچنین همکاری با دانشگاه‌های معتبری چون شریف و شهید بهشتی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان است تا دستاوردهای علمی و پهپادی ما که امروز الگویی جهانی شده، با زبان علمی و رسانه‌ای برای مردم تبیین شود.»

پیوند ناگسستنی دفاع مقدس با امنیت امروز کشور

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس در پایان با تأکید بر اینکه «هر چه داریم از دفاع مقدس است»، افزود: «اگر امروز در حوزه‌های پهپادی و موشکی به خودکفایی رسیده‌ایم، ثمره همان مقاومت ۸ ساله و استمرار آن در جنگ‌های اخیر است. اگر آن روز توان ساخت سیم‌خاردار را نداشتیم، امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که لرزه بر اندام دشمن می‌اندازد. امنیت و عزت امروز ما مدیون همین بصیرت و ولایت‌مداری است که ان‌شاءالله در برنامه‌های امسال با شعار محوری "لبیک یا خامنه‌ای" بیش از پیش تجلی خواهد یافت.»