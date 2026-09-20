دریافت 23 MB
کد مطلب 6952420
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

قالیباف: مدارس، سنگر ایستادگی ملت ایران هستند

قالیباف: مدارس، سنگر ایستادگی ملت ایران هستند

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کلاس درس، سنگر نوین دفاع مقدس و یکی از ارکان بازدارندگی ملی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید