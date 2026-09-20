دریافت 23 MB کد مطلب 6952420 https://mehrnews.com/x3d6F8 ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵ کد مطلب 6952420 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵ قالیباف: مدارس، سنگر ایستادگی ملت ایران هستند قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کلاس درس، سنگر نوین دفاع مقدس و یکی از ارکان بازدارندگی ملی است. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: جنگ بیپایان و نسخه تسلیم، هر دو خطای راهبردیاند جنگ روایتها با تاریخ شفاهی ماندگار میشود نظم کهنه آمریکایی در غرب آسیا فروریخته است برچسبها محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف قالیباف مجلس شورای اسلامی
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