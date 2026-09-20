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کد مطلب 6952575
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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

سیاری: هر اقدامی علیه ایران با جوانان کشور روبه‌رو خواهد شد

سیاری: هر اقدامی علیه ایران با جوانان کشور روبه‌رو خواهد شد

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: دشمن باید بداند هر حرکتی که علیه ایران انجام دهد، با جوانان این کشور روبه‌رو خواهد شد.

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