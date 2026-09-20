دریافت 4 MB کد مطلب 6952575 https://mehrnews.com/x3d6Jj ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵ کد مطلب 6952575 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵ سیاری: هر اقدامی علیه ایران با جوانان کشور روبهرو خواهد شد معاون هماهنگکننده ارتش گفت: دشمن باید بداند هر حرکتی که علیه ایران انجام دهد، با جوانان این کشور روبهرو خواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط امیر سیاری: اتحاد نیروهای مسلح، ضامن اقتدار دفاعی کشور است جنگ روایتها با تاریخ شفاهی ماندگار میشود بازار نوشتافزار در بیجار؛وقتی شوق مدرسه به کیف پول والدین گره میخورد وقتی گوشی فقط گوشی نیست!جنجالهای رونمایی از آیفون ۱۸ و اقتصادِ نمایش برچسبها ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سیاری جنگ
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