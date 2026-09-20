خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهریور که به روزهای پایانی خود نزدیک میشود، حالوهوای شهر نیز آرامآرام تغییر میکند؛ مغازههای لوازمالتحریر شلوغتر شدهاند، قفسهها پر از دفترهای رنگی، مدادهای فانتزی، جامدادیهای طرحدار و کیفهای مدرسه است و کودکان با شوق میان قفسهها به دنبال وسایلی میگردند که قرار است نخستین روزهای سال تحصیلی را برایشان شیرینتر کند.
اما این شوق کودکانه برای خانوادهها یک روی دیگر هم دارد؛ رویی که با قیمتها، بودجه ماهانه و فهرست بلندبالای اقلام مورد نیاز مدرسه گره خورده است. امسال بسیاری از خانوادهها پیش از ورود به فروشگاه، فهرستی از ضروریترین اقلام را تهیه میکنند و تلاش دارند خرید را بر اساس نیاز و توان مالی خود انجام دهند.
اگر تا چند سال قبل خرید کیف، جامدادی، دفترهای متنوع، مدادرنگی، ماژیک و دیگر لوازم جانبی بخشی از هیجان آغاز مدرسه بود، حالا برای برخی خانوادهها اولویت با این است که ابتدا وسایل ضروری تهیه شود و اقلام غیرضروری به زمان دیگری موکول شود.
در بازار نوشتافزار بیجار، تفاوت قیمت کالاها نیز به خانوادهها امکان انتخاب میان اجناس مختلف را میدهد؛ با این حال فروشندگان معتقدند افزایش قیمتها موجب شده بخشی از مشتریان با احتیاط بیشتری خرید کنند و پیش از انتخاب هر کالا، قیمت چند گزینه را بررسی کنند.
احتیاط خانوادهها در خرید
یکی از فروشندگان لوازمالتحریر بیجار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط بازار در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: امسال افزایش قیمتها در بخشهای مختلف لوازمالتحریر محسوس بوده و همین موضوع باعث شده قدرت خرید بسیاری از خانوادهها کاهش پیدا کند.
زمانی افزود: خانوادهها بیشتر از گذشته قیمتها را مقایسه میکنند و تلاش دارند با توجه به بودجهای که در اختیار دارند، وسایل ضروری دانشآموز را تهیه کنند.
این فروشنده ادامه داد: در گذشته ممکن بود خانوادهها هنگام خرید، علاوه بر وسایل مورد نیاز، اقلام دیگری را نیز به دلیل تنوع یا علاقه کودک انتخاب کنند، اما اکنون بسیاری از خریدها حسابشدهتر انجام میشود و اولویت نخست، تهیه وسایل ضروری است.
زمانی با بیان اینکه کودکان همچنان به لوازمالتحریر رنگی و فانتزی علاقه زیادی دارند، گفت: طرحهای فانتزی و شخصیتهای محبوب کودکان همچنان مشتری خود را دارد، اما قیمت باعث شده برخی خانوادهها میان خواسته کودک و توان مالی خود تعادل ایجاد کنند.
خرید لوازمالتحریر با محدودیت انجام میشود
محمدی، دیگر فروشنده لوازمالتحریر در بیجار، نیز درباره وضعیت بازار در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: خریدهای امسال نسبت به گذشته با دقت و محدودیت بیشتری انجام میشود و بسیاری از خانوادهها ابتدا قیمت کالاها را میپرسند و سپس براساس بودجه خود تصمیم میگیرند.
وی گفت: خانوادهها بیشتر به دنبال کالاهایی هستند که هم کیفیت قابل قبول داشته باشد و هم قیمت مناسبتری داشته باشد و در مواردی خرید چند قلم از لوازم غیرضروری را کنار میگذارند.
محمدی افزود: تنوع محصولات در بازار زیاد است و از دفتر و مداد گرفته تا کیف و جامدادی در مدلها و قیمتهای مختلف عرضه میشود، اما طبیعی است که وقتی هزینههای خانوار افزایش پیدا میکند، میزان خرید هم تحت تأثیر قرار میگیرد.
این فروشنده با اشاره به علاقه دانشآموزان به لوازمالتحریر فانتزی عنوان کرد: بچهها معمولاً به دنبال طرحها و مدلهای خاص هستند، اما والدین در نهایت باید براساس توان اقتصادی خود خرید کنند و همین موضوع گاهی باعث میشود میان انتخاب کودک و انتخاب خانواده تفاوت ایجاد شود.
در میان قفسههای شلوغ فروشگاه، ماجرای خرید برای کودکان اما همچنان با شوق و هیجان همراه است؛ دفترهایی با طرحهای کارتونی، مدادهای رنگارنگ و جامدادیهایی که هر کدام برای یک دانشآموز جذابیت خاص خود را دارند.
وقتی قدرت خرید کم میشود
فرجی، مادر یکی از دانشآموزان کلاس اولی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هزینههای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: امسال هزینههای مربوط به خرید لوازم مدرسه زیاد است و احساس میکنیم توان خرید مردم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: کودکان معمولاً طرحهای رنگی را بیشتر میپسندند و وقتی وارد فروشگاه میشوند، طبیعی است که به دنبال وسایلی باشند که ظاهر جذابتری دارد، اما قیمت برخی از این محصولات باعث میشود خانواده نتواند همه انتخابهای کودک را خریداری کند.
فرجی ادامه داد: برای خانوادهای که چند فرزند دارد، هزینه تهیه لوازم مدرسه میتواند بیشتر هم باشد و به همین دلیل بسیاری از والدین مجبور هستند ابتدا ضروریترین وسایل را تهیه کنند و خرید برخی اقلام را محدود کنند.
وی با بیان اینکه افزایش هزینهها موجب نارضایتی خانوادهها شده است، گفت: شروع مدرسه برای بچهها باید همراه با شوق و خوشحالی باشد، اما وقتی خانواده با فهرستی از هزینههای مختلف مواجه میشود، نگرانی درباره تأمین این هزینهها هم به این روزها اضافه میشود.
این مادر دانشآموز کلاس اولی معتقد است که برای کودکان، دفتر و مداد فقط یک وسیله ساده نیست و انتخاب طرح و رنگ آن بخشی از ذوق ورود به مدرسه است، اما خانوادهها ناچارند میان خواستههای فرزند و توان اقتصادی خود تعادل برقرار کنند.
در این میان، بازار لوازمالتحریر تنها بخشی از هزینههای بازگشایی مدارس است و خانوادهها همزمان باید هزینههایی مانند پوشاک، کفش، کیف و دیگر نیازهای دانشآموز را نیز در سبد هزینههای خود لحاظ کنند؛ موضوعی که مجموع مخارج آغاز سال تحصیلی را برای بسیاری از خانوادهها سنگینتر میکند.
موقوفات در کنار دانشآموزان
در کنار دغدغه خانوادهها برای تأمین هزینههای آغاز سال تحصیلی، استفاده از ظرفیت موقوفات برای حمایت از دانشآموزان، یکی از اقداماتی است که میتواند بخشی از نیازهای تحصیلی خانوادهها را پوشش دهد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی، ۱۸۰ بسته تحصیلی با استفاده از محل موقوفات شهرستان بیجار تهیه و میان دانشآموزان توزیع شده است.
مهدی سلیمانی افزود: این بستههای تحصیلی در مجموع به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تهیه شده و شامل بخشی از اقلام مورد نیاز دانشآموزان برای آغاز سال تحصیلی است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار با اشاره به ظرفیت موقوفات در حمایت از نیازهای جامعه عنوان کرد: یکی از کارکردهای موقوفات، استفاده از درآمد آنها در مسیر نیت واقفان و کمک به نیازهای مختلف جامعه است و در همین راستا، بخشی از ظرفیت موقوفات شهرستان برای حمایت از دانشآموزان اختصاص یافته است.
سلیمانی بیان کرد: تلاش شده است با توزیع این بستههای تحصیلی، بخشی از دغدغه خانوادهها برای تأمین لوازم مورد نیاز فرزندانشان در آستانه سال تحصیلی کاهش پیدا کند و دانشآموزان با آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
با این حال، در روزهای پایانی شهریور هنوز صدای ورق خوردن دفترها و انتخاب مدادهای رنگی در فروشگاهها شنیده میشود؛ کودکانی که برای نخستین روز مدرسه یا بازگشت دوباره به کلاسها هیجان دارند و والدینی که در کنار لبخند فرزندشان، ماشین حساب ذهنی خود را نیز روشن نگه داشتهاند.
بازگشایی مدارس برای دانشآموزان آغاز یک سال تازه و پر از تجربه است، اما برای خانوادهها در کنار خرید و آمادهسازی فرزندان، آزمونی برای مدیریت هزینهها نیز به شمار میرود؛ آزمونی که امسال بیش از همیشه با مفهوم «خرید ضروری» و کنار گذاشتن برخی خواستهها گره خورده است.
در نهایت، آنچه از بازار این روزهای لوازمالتحریر بیجار به چشم میآید، تقابل دو تصویر است؛ شوق کودکانه برای انتخاب یک کیف یا دفتر فانتزی و حسابوکتاب والدینی که تلاش میکنند با بودجه محدود، فهرست بلند نیازهای مدرسه را کامل کنند.
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