دریافت 4 MB کد مطلب 6952580 https://mehrnews.com/x3d6Jq ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ کد مطلب 6952580 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ گامهای استوار هنرآموزان درجهداری ارتش در رزم مقدماتی رژه مقتدرانه هنرآموزان دلاور درجهداری ارتش در یازدهمین دوره رزم مقدماتی را در این فیلم ببینید. کپی شد مطالب مرتبط جانم فدای ایران فرمانده سپاه رودسر: دفاع مقدس گنجینه فرهنگی برای ملت ایران است امیر سیاری: اتحاد نیروهای مسلح، ضامن اقتدار دفاعی کشور است رژه کاروان ورزشی ایران در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی ناگویا برچسبها رژه نیروهای مسلح رژه رژه ارتش
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