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کد مطلب 6952580
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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

گام‌های استوار هنرآموزان درجه‌داری ارتش در رزم مقدماتی

گام‌های استوار هنرآموزان درجه‌داری ارتش در رزم مقدماتی

رژه مقتدرانه هنرآموزان دلاور درجه‌داری ارتش در یازدهمین دوره رزم مقدماتی را در این فیلم ببینید.

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