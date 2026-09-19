فرمانده سپاه رودسر: دفاع مقدس گنجینه فرهنگی برای ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید یحیی پور عصر شنبه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس علاوه بر یک رویداد تاریخی، گنجینه‌ای فرهنگی است که فرهنگ ایستادگی و مقاومت را در جامعه تقویت کرده است.

وی افزود: افزایش سطح قدرت دفاعی و منطقه ای از مهم ترین برکات و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس بوده است و به برکت همین قدرت دفاعی و منطقه ای و توکل و توسل به اهل بیت و ولایت فقیه است که در برابر بزرگترین ابرقدرت جهان ایستادیم و او را وادار به عقب‌نشینی کردیم.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر با تاکید بر اعمال مدیریت جهادی در کشور آن را ضرورتی انکارناپذیر ذکر و اضافه کرد: در چنین شرایطی است که می توانیم بر مشکلات کشور بویژه اقتصادی فائق آییم.

وی در بخش دیگری به ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در این شهرستان اشاره و از برگزاری ۳۱۳برنامه اجتماعی، فرهنگی خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۶ برنامه شاخص خواهد بود.

یحیی پور از جمله این ویژه برنامه ها را راه اندازی نمایشگاه، یادواره شهدا، دیدار با ۲۰۰ خانواده معظم شهدا، رژه خودرویی، پیاده روی خانوادگی، افتتاح و بهره‌برداری پروژه آبرسانی دهستان شوئیل، افتتاح سالن ورزشی شهید ذوالقدری با سرمایه‌گذاری ده میلیارد تومانی، ویزیت رایگان، توزیع لوازام تحریر، نواختن زنگ مهر ایثار و مقاومت، افتتاح نمایشگاه کتاب ،خوشنویسی و دهها برنامه دیگر عنوان کرد.