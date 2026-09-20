دریافت 4 MB کد مطلب 6952956 https://mehrnews.com/x3d6S5 ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵ کد مطلب 6952956 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵ بمباران سنگین یمن توسط جنگندههای سعودی جنگندههای سعودی با انجام حملات هوایی سنگین، مناطقی از یمن را هدف قرار دادند و چندین نقطه را بمباران کردند. کپی شد مطالب مرتبط بمباران سنگین یمن از سوی جنگندههای سعودی+فیلم وضعیت عجیب عربستان در برابر یمن یحیی سریع: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ بار حمله هوایی به یمن داشت تجاوز عربستان به یمن با حمایت آمریکا و نظارت اسرائیل انجام میشود یمنی که قرار نبود حریف سعودیها شود، هیبتشان را در هم شکست برچسبها یمن عربستان سعودی بمباران هوایی
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