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کد مطلب 6952956
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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

بمباران سنگین یمن توسط جنگنده‌های سعودی

بمباران سنگین یمن توسط جنگنده‌های سعودی

جنگنده‌های سعودی با انجام حملات هوایی سنگین، مناطقی از یمن را هدف قرار دادند و چندین نقطه را بمباران کردند.

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      امیداست انصارالله کاخهای جور و ستم آل سعود را هدف گرفته و نابودکند.

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