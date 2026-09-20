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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

بمباران سنگین یمن از سوی جنگنده‌های سعودی+فیلم

بمباران سنگین یمن از سوی جنگنده‌های سعودی+فیلم

منابع یمنی اعلام کردند که جنگنده‌های سعودی در حال بمباران مناطقی از یمن از جمله «الجوف» هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری از بمباران مناطق مختلف یمن از سوی جنگنده های سعودی خبر دادند.

خبرنگار المسیره از حملات گسترده هوایی سعودی به مناطق مختلف استان الجوف خبر داد.

این رسانه یمنی اعلام کرد که جنگنده های سعودی دکل های مخابراتی را در مناطق سلبه، رحوب در شهرستان العنان و یک دکل ارتباطی در المراشی و دکل دیگری را در الزاهر بمباران کردند.

متجاوزان سعودی دکل های حبش، رحوب، المرعشی و الزاهر که دکل‌های مخابراتی هستند را هدف قرار داد که تلاشی از سوی عربستان برای ایجاد محدودیت بیشتر برای شهروندان یمنی و قطع هرگونه خدماتی به آنها است.

خبرگزاری سبا در صنعا نیز گزارش داد: حملات هوایی سعودی، دکل‌های مخابراتی در شهرستان برط العنان و دو دکل دیگر در شهرستان‌های المراشی و الزاهر در الجوف را هدف قرار داد.

خبرنگار شبکه العهد نیز گزارش داد: حملات هوایی سعودی همچنان زیرساخت‌ها و غیرنظامیان یمنی را هدف قرار می‌دهد. جنگنده های سعودی، شبکه‌ها و دکل‌های ارتباطی را در چندین شهر یمن هدف قرار دادند.

کد مطلب 6952923

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 1
      پاسخ
      24 ساعته ریاض را بکوبید..

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