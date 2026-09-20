دریافت 20 MB کد مطلب 6953010 https://mehrnews.com/x3d6Tb ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴ کد مطلب 6953010 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴ توزیع مکمل آهن و ویتامین D در مدارس با جدیت بیشتری اجرا میشود مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از اجرای جدیتر طرح توزیع مکمل آهن و ویتامین D در مدارس خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط ۲۵ درصد دانشآموزان دچار اضافهوزن و چاقی هستند ویتامین D به درمان سرطان کولورکتال در مراحل پایانی کمک می کند بازگشایی مدارس نگرانکننده نیست؛ مراقب بیماریهای واگیر باشیم برچسبها وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ویتامین D مدارس
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