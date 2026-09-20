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کد مطلب 6953010
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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

توزیع مکمل آهن و ویتامین D در مدارس با جدیت بیشتری اجرا می‌شود

توزیع مکمل آهن و ویتامین D در مدارس با جدیت بیشتری اجرا می‌شود

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از اجرای جدی‌تر طرح توزیع مکمل آهن و ویتامین D در مدارس خبر داد.

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