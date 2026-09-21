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کد مطلب 6953507
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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

گلایه مجری تلویزیون از کمبود واکسن آنفلوانزا در کشور

گلایه مجری تلویزیون از کمبود واکسن آنفلوانزا در کشور

مجری تلویزیون با اشاره به کمبود واکسن آنفلوانزا در کشور، از وضعیت تأمین و توزیع این واکسن گلایه کرد.

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