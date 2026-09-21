دریافت 5 MB کد مطلب 6953507 https://mehrnews.com/x3d76k ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷ کد مطلب 6953507 فیلم سلامت فیلم سلامت ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷ گلایه مجری تلویزیون از کمبود واکسن آنفلوانزا در کشور مجری تلویزیون با اشاره به کمبود واکسن آنفلوانزا در کشور، از وضعیت تأمین و توزیع این واکسن گلایه کرد. کپی شد مطالب مرتبط جولان بیماریهای تنفسی؛ پای ویروس چینی به ایران باز شد؟ پاسخ یک فناور به نگرانیها درباره شیوع ویروس جدید در چین ۵ گروه پر خطر در اولویت نخست دریافت واکسن آنفلوانزا برچسبها واکسیناسیون واکسن آنفلوانزا آنفولانزا H۱N۱
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