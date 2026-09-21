دریافت 4 MB
کد مطلب 6953856
  1. فیلم
  2. هنر
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

خاطره مالک سراج از حضور در بیت امام و دیدار با امام خمینی(ره)

خاطره مالک سراج از حضور در بیت امام و دیدار با امام خمینی(ره)

مالک سراج، بازیگر سینما و تلویزیون، خاطره‌ای از حضور در بیت امام و دیدار خود با امام خمینی(ره) روایت کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید