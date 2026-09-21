دریافت 4 MB کد مطلب 6953856 https://mehrnews.com/x3d7fs ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲ کد مطلب 6953856 فیلم هنر فیلم هنر ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲ خاطره مالک سراج از حضور در بیت امام و دیدار با امام خمینی(ره) مالک سراج، بازیگر سینما و تلویزیون، خاطرهای از حضور در بیت امام و دیدار خود با امام خمینی(ره) روایت کرد. کپی شد مطالب مرتبط حماسیخوانی بازیگر سینما در جماران؛ هنرمندان بسیجی تجلیل شدند اعلام موجودیت «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» در مجلس ذوالنوری: بیش از ۱۰۰ نماینده خواستار بازگشت مجلس به جلسات حضوری شدند نامه ۹۰۰ استاد حوزه علمیه به هیئت مذاکرهکننده ایران برچسبها بازیگر سینما مالک سراج امام خمینی(ره)
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