ذوالنوری: بیش از ۱۰۰ نماینده خواستار بازگشت مجلس به جلسات حضوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری با اشاره به کم‌خاصیتی و یا بی‌خاصیتی جلسات وبیناری مجلس، اظهار داشت: جمع قاطعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، قاطعانه خواستار بازگرداندن جلسات علنی مجلس، کمیسیون‌ها و دفاتر مراجعات نمایندگان به وضعیت پیش از جنگ رمضان شده‌اند.

وی افزود: این نامه روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده و تاکنون بیش از یکصد نفر از نمایندگان محترم مجلس آن را امضا کرده‌اند و با مراجعه سایر نمایندگان ملت به این سامانه، تعداد امضاها همچنان رو به افزایش است.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صحن علنی مجلس از آغاز جنگ رمضان تاکنون، بیش از پنج ماه تعطیل بوده است، گفت: در این مدت صرفاً یک جلسه کوتاه برای اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی برگزار شده است و پس از آن نیز مجلس تنها چند جلسه غیرحضوری و به‌صورت وبیناری تشکیل داده است.

حجت الاسلام ذوالنوری با انتقاد از برگزاری جلسات مجلس به صورت وبیناری، تصریح کرد: جلسات غیرحضوری مطلقاً نقش، تأثیر و کارکرد لازم را در مقایسه با جلسات حضوری ندارند و این موضوع نه‌تنها شیرازه، انسجام و هماهنگی امور مجلس و نمایندگان را دچار اختلال کرده، بلکه ارتباطات حضوری نمایندگان را نیز قطع کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مسئولیت اعضای هیئت‌رئیسه در قبال مجلس و نمایندگان، اظهار داشت: امضاکنندگان این نامه معتقدند در شرایط فعلی هیچ اضطراری که مانع تشکیل جلسات حضوری مجلس شود، وجود ندارد و از هیئت‌رئیسه خواسته‌اند در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن فعالیت‌های مجلس به روال عادی اقدام کند.

حجت الاسلام ذوالنوری افزود: نخستین مطالبه نمایندگان، بازگشت جلسات مجلس، کمیسیون‌ها و مراجعات به دفاتر نمایندگان به شرایط پیش از جنگ چهل‌روزه است و در صورت وجود هرگونه محذور برای برگزاری جلسات با حضور تمامی نمایندگان، پیشنهادات قابل قبولی جهت جلسات حضوری با وجود شرایط کشور وجود دارد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه امضاهای این نامه همچنان در حال افزایش است، گفت: در حال حاضر هیچ دلیلی برای استمرار شرایط اضطراری و عدم برگزاری جلسات علنی و رسمی مجلس به‌صورت عادی وجود ندارد و مجلس باید بتواند وظایف قانونی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت را با انسجام و کارآمدی کامل انجام دهد.

متن نامه نمایندگان مجلس خطاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی



بسمه تعالی



رئیس محترم و اعضای مکرم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی



سلام علیکم



همانگونه که استحضار دارید صحن علنی مجلس شورای اسلامی از پیش از شروع جنگ رمضان تاکنون به مدت بیش از پنج ماه تعطیل بوده است و صرفاً یک جلسه کوتاه برای اصلاح ماده یک قانون آیین نامه داخلی، تشکیل گردیده است و پس از آن نیز مجلس شورای اسلامی صرفاً چند جلسه غیر حضوری و بصورت وبیناری برگزار کرده است.



خود حضرات هیئت رئیسه و سایر همکاران استحضار و اذعان دارند که جلسات غیر حضوری، مطلقا نقش و تأثیر و کارکرد لازم را در مقایسه با جلسات حضوری نداشته و نه تنها شیرازه و انسجام و هماهنگی امور مجلس و نمایندگان بهم ریخته است، بلکه ارتباطات حضوری نمایندگان قطع شده است امکان تبادل نظر و زمینه مشاوره و همفکری نمایندگان ملت در حین مذاکرات، رأی گیری و تصویب قوانین و ایفای نقش نظارتی از بین رفته است.



با تعطیلی کمیسیون ها و ممنوع شدن مراجعات مردمی و مسئولین ذیربط دولتی و سایر دستگاه‌ها به دفتر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از فعالیت ها و ارتباطات نمایندگان از بین رفته و همین امر باعث اختلال در انجام وظایف نظارتی نمایندگان و عدم توفیق در پیگیری حل مشکلات مردم و جامعه گردیده است.



از آنجا که کلیه اعضای هیئت رئیسه در قبال مجلس و نمایندگان مسئولیت تضامنی دارند و در حال حاضر هم هیچ اضطراری که مانع تشکیل جلسات حضوری مجلس گردد وجود ندارد، مقتضی است در اسرع وقت و به محض دریافت این نامه، نسبت به تحقق ، اجرا و انجام موارد ذیل اقدام نمایید:



۱) برگزاری جلسات مجلس، کمیسیون ها ، مراجعات دفاتر نمایندگان را به شرایط قبل جنگ چهل روزه و روال عادی برگردانید.



۲) چنانچه نسبت به انجام خواسته اول محذوراتی دارید ( که البته از نگاه ما امضاء کنندگان، دغدغه و محذورات مورد نظر مخالفین برگزاری جلسات حضوری مجلس غیر قابل قبول است) تعداد ۲۸۴ نفر نمایندگان موجود مجلس را به چهار گروه ۷۱ نفره تقسیم و هر جلسه حضوری مجلس را به صورت نوبه ای و حضور یک گروه ۷۱ نفره برگزار نمایید.



۳) برای هریک از کمیسیون های مجلس بصورت پراکنده مکان مشخصی را تأمین و تعیین نمایید تا کمیسیون ها جلسات و فعالیت های خود را بطور ثابت و منظم برگزار نمایند.



۴) مراجعات به دفاتر نمایندگان را در محل اختصاصی آنان «در ساختمان دفتر نمایندگان» و به حالت قبل از جنگ چهل روزه برگردانید.



۵) مجدداً تأکید می کنیم که در حال حاضر هیچ دلیلی بر اضطراری بودن شرایط و عدم برگزاری جلسات علنی و رسمی مجلس به صورت عادی وجود ندارد.



مزید توفیقاتتان را در خدمت به اسلام، انقلاب اسلامی، کشور عزیزمان ایران سربلند و مردم نجیب و شریف و مبعوث شده، خواستاریم.

اسامی نمایندگانی که تاکنون نامه را امضا نموده‌اند:

مجتبی ذوالنوری — نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد

احمد آریایی‌نژاد — نماینده مردم ملایر

الهام آزاد — نماینده مردم نائین و خور و بیابانک

مرتضی آقاتهرانی — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

نادرقلی ابراهیمی — نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب

وحید احمدی — نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین

علی احمدی — نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق

محمدرضا احمدی سنگر — نماینده مردم رشت و خمام

سلمان اسحاقی — نماینده مردم قائنات و زیرکوه

علی امامی‌راد — نماینده مردم کوهدشت و رومشکان

اردوان اکبرپور — نماینده مردم سپیدان و بیضاء

روح‌الله ایزدخواه — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

علی‌اصغر باقرزاده — نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار

محمد باقری بنابی — نماینده مردم بناب

رحمدل بامری — نماینده مردم ایرانشهر، راسک، سرباز و دلگان

امیرحسین بانکی‌پور — نماینده مردم اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه

احمد بخشایش اردستانی — نماینده مردم اردستان

صدیف بدری — نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین

فرهاد بشیری — نماینده مردم پاکدشت

عباس بیگدلی — نماینده مردم تاکستان

احمد بیگدلی — نماینده مردم خدابنده

نصرالله پژمانفر — نماینده مردم مشهد و کلات

اکبر پولادی باغبادرانی — نماینده مردم لنجان

رضا تقی‌پور انوری — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

جعفر پورکبگانی — نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم

فتح‌الله توسلی — نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ

غلامرضا توکل شوریجه — نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه

ابوالقاسم جراره — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

فاطمه جراره — نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر

علی جعفری‌آذر — نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو

شهین جهانگیری — نماینده مردم ارومیه

محمدصالح جوکار — نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن

حمیدرضا حاجی‌بابایی — نماینده مردم همدان و فامنین

حسینعلی حاجی‌دلیگانی — نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار

علی حدادی — نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ

حسن حسین‌نتاج صلحدار — نماینده مردم بابل

کمال حسین‌پور — نماینده مردم سردشت، میرآباد و پیرانشهر

سید جواد حسینی‌کیا — نماینده مردم سنقر

سید مسعود خاتمی — نماینده مردم گلپایگان و خوانسار

علی خزائی — نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک

هاشم خنفری‌پورجعفری — نماینده مردم خوزستان (شادگان)

محمد خوش‌سیما — نماینده مردم گرمی و انگوت

محمد نور دهانی — نماینده مردم سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن

مجید دوستعلی — نماینده مردم کرمان و راور

احمد راستینه هفشجانی — نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان

مجتبی رحماندوست — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

حمید رسایی — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

محمد رستمی — نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان و میان‌جلگه

محمدرضا رضایی کوچی — نماینده مردم جهرم و خفر

اکبر رنجبرزاده اسدآبادی — نماینده مردم اسدآباد

قاسم روانبخش — نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد

علیرضا زندیان — نماینده مردم بیجار

محمد سبزی — نماینده مردم ساوه و زرندیه

محمد سراج — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

زهرا سعیدی مبارکه — نماینده مردم مبارکه

اسماعیل سیاوشی — نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین‌میاندشت

غلامرضا شریعتی اندرانی — نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه

مالک شریعتی — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

حسینعلی شهریاری — نماینده مردم زاهدان

مسلم صالحی — نماینده مردم اقلید

رضا صدیقی — نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو

عباس صوفی — نماینده مردم همدان و فامنین

مصطفی طاهری — نماینده مردم زنجان و طارم

محمود طاهری — نماینده مردم شبستر

میثم ظهوریان ابوترابی — نماینده مردم مشهد و کلات

حسین عبدلی — نماینده مردم نطنز و بخش قمصر

احمد عجم — نماینده مردم شاهرود و میامی

ابراهیم عزیزی شیراز — نماینده مردم شیراز و زرقان

علی‌اکبر علیزاده برمی — نماینده مردم دامغان

کامران غضنفری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

پیمان فلسفی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

عبدالوحید فیاضی — نماینده مردم نور و محمودآباد

مهدی فلاح — نماینده مردم رشت و خمام

حبیب قاسمی — نماینده مردم شهرضا و دهاقان

زینب قیصری — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

علی کرد — نماینده مردم خاش، میرجاوه، تفتان و بخش‌های نصرت‌آباد و کورین

اسماعیل کوثری — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

مهدی کوچک‌زاده — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی — نماینده مردم رشت و خمام

مهرداد گودرزوند چگینی — نماینده مردم رودبار

عباس گودرزی — نماینده مردم بروجرد

زهره‌سادات لاجوردی — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

مهرداد لاهوتی — نماینده مردم لنگرود

بهروز محبی نجم‌آبادی — نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد

هادی محمدپور — نماینده مردم گناباد و بجستان

حسین محمدزاده — نماینده مردم درگز

محمدحسین محمدی — نماینده مردم دلفان و سلسله

محمدطلا مظلومی — نماینده مردم بهبهان و آغاجاری

محمد معتمدی‌زاده — نماینده مردم سیرجان و بردسیر

سید محمد موحد — نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده

سید محمد مولوی — نماینده مردم آبادان

روح‌الله نجابت — نماینده مردم شیراز و زرقان

ابراهیم نجفی اسپیلی — نماینده مردم آستانه اشرفیه

علی‌اصغر نخعی‌راد — نماینده مردم مشهد و کلات

امید نصیبی — نماینده مردم ممسنی و رستم

محمد نصیری — نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه

محمدتقی نقدعلی — نماینده مردم خمینی‌شهر

رحمت‌الله نوروزی — نماینده مردم علی‌آباد کتول

علیرضا نوین — نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو

هوشنگ هادیان‌پور — نماینده مردم شازند

سید حسن هاشمی — نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف

سید علی یزدی‌خواه — نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

مجتبی یوسفی — نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون