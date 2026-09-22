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کد مطلب 6955441
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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

قالیباف: دفاع مقدس به ما اعتمادبه‌نفس و انسجام ملی آموخت

قالیباف: دفاع مقدس به ما اعتمادبه‌نفس و انسجام ملی آموخت

رئیس مجلس گفت فرهنگ دفاع مقدس ملت ایران را شجاع بار آورد و اعتمادبه‌نفس و انسجام ملی را در جامعه تقویت کرد.

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