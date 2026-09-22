دریافت 6 MB کد مطلب 6955441 https://mehrnews.com/x3d7TN ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶ کد مطلب 6955441 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶ قالیباف: دفاع مقدس به ما اعتمادبهنفس و انسجام ملی آموخت رئیس مجلس گفت فرهنگ دفاع مقدس ملت ایران را شجاع بار آورد و اعتمادبهنفس و انسجام ملی را در جامعه تقویت کرد. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: دفاع مقدس به یک فرهنگ و سبک زندگی تبدیل شده است فرهنگ دفاع مقدس یک دکترین ملی برای مقابله با تهدیدهاست عطوان: خسارات پایگاه آمریکا در بحرین معادل یک ناو هواپیمابر است نوین: لایحه بودجه ۱۴۰۶ با اعداد و ارقام واقعی تدوین و ارائه شود برچسبها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دفاع مقدس
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