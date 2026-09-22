فرهنگ دفاع مقدس یک دکترین ملی برای مقابله با تهدیدهاست

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، فرمانده کل انتظامی کشور، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، جمعی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و مقاومت در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی، دفاع مقدس را فراتر از یک مقطع تاریخی دانست و گفت: آنچه امروز در اختیار داریم، از سبک زندگی و باورها تا خودباوری، استقلال و عزت ملی، ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد.

وی با اشاره به شرایط کشور در نخستین هفته دفاع مقدس پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برای ما سخت و دردناک است که این هفته را بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی پشت سر می‌گذاریم؛ رهبری که از آغاز دفاع مقدس به‌عنوان رزمنده و چریک در میدان حضور داشت.

قالیباف با تأکید بر اینکه دفاع مقدس را می‌توان یک الگوی ملی برای مواجهه با تهدیدها دانست، افزود: فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ استقلال و آزادگی است و در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، تاب‌آوری، خوداتکایی و توان دفاعی کشور آثار خود را نشان داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس با محدودیت‌های جدی در حوزه تجهیزات نظامی مواجه بودیم، اما امروز به توانایی تولید و استفاده از موشک‌های بالستیک نقطه‌زن در بردهای چند هزار کیلومتری دست یافته‌ایم. این مسیر نتیجه خودباوری، خوداتکایی و انسجام ملی است.

وی با اشاره به نقش تجربه دفاع مقدس در عرصه دیپلماسی گفت: دفاع مقدس به ما آموخت که قدرت ملی و توان نظامی می‌تواند به دستاورد سیاسی تبدیل شود و دیپلماسی نیز باید در کنار قدرت میدان مورد استفاده قرار گیرد.

قالیباف با بیان اینکه دفاع مقدس نباید صرفاً به یک خاطره تاریخی محدود شود، اظهار کرد: دفاع مقدس یک تجربه زنده و بستری برای تولید عزت و قدرت ملی است و امروز نیز آثار این فرهنگ را در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان مشاهده کرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به فرهنگ جهادی، روحیه بسیجی و باور «ما می‌توانیم» تأکید کرد و گفت: هرجا ملت ایران به فرهنگ دفاع مقدس تکیه کرده، توانسته است از موانع عبور کند.

رادان: تجربه دفاع مقدس الگوی مقاومت و استقلال شد

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و رهبر شهید انقلاب اسلامی، به جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۵ را در شرایطی سپری می‌کنیم که ملت ایران دو جنگ را پشت سر گذاشته و در جریان این درگیری‌ها جمعی از فرماندهان و مردم کشور به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲روزه، اظهار کرد: در این جنگ فرماندهانی همچون شهیدان سلامی، محرابی و حاجی‌زاده به شهادت رسیدند و در نهایت دشمن به دنبال آتش‌بس رفت.

رادان همچنین با اشاره به جنگ ۴۰روزه موسوم به جنگ رمضان افزود: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی کار ایران را به پایان برساند، اما حضور مردم و فرماندهان در میدان نشان داد که این محاسبات با واقعیت جامعه ایران فاصله دارد.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه دفاع مقدس زمینه شکل‌گیری یک الگوی ملی در حوزه مقاومت و استقلال را فراهم کرد، ادامه داد: در دوران دفاع مقدس حتی در تأمین برخی تجهیزات اولیه محدودیت داشتیم، اما امروز به توانمندی‌هایی در حوزه موشکی و دفاعی دست یافته‌ایم که بخشی از آن حاصل همان تجربه است.

وی با اشاره به استمرار فرهنگ دفاع مقدس در نسل‌های بعدی گفت: به اذن خداوند، صبح پیروزی نزدیک است و این مسیر با تکیه بر ایمان، عقلانیت و ایستادگی مردم ادامه خواهد داشت.

کارگر: تجلیل از پیشکسوتان در سراسر کشور برگزار شد

سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت نیز با اشاره به برگزاری همزمان این آیین در سراسر کشور گفت: همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت به شکل ملی و سراسری در همه استان‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه از سال‌های گذشته با حمایت رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شده و امیدواریم در سال‌های آینده نیز با قوت ادامه پیدا کند.

علی‌اصغر جعفری، معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت نیز با اشاره به هفتمین دوره برگزاری این آیین اظهار کرد: امسال در شرایطی این مراسم را برگزار می‌کنیم که رهبر شهید انقلاب اسلامی در میان ما حضور ندارد و در این دوره از

حدود یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت تجلیل می‌شود.

بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، این آیین همزمان با ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس در مراکز استان‌ها نیز برگزار شد و رزمندگان، جانبازان، آزادگان، خانواده‌های شهدا و فعالان حوزه دفاع مقدس در آن حضور داشتند.

تقدیر از خانواده شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس

در بخش دیگری از این مراسم از جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران تجلیل شد. مادر شهید حداد عادل، ساره لاریجانی دختر شهید علی لاریجانی، دیانتی همسر سرلشکر شهید محمد شیرازی، الناز نصیرزاده دختر امیر شهید نصیرزاده، ترابی‌کیا همسر سپهبد شهید غلامعلی رشید، فهمیه هاشمی‌تبار جانباز جنگ رمضان، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی‌زاده و ربانی دختر شهید ربانی از جمله افرادی بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از جمعی از پیشکسوتان و فعالان حوزه جهاد و ایثار از جمله جواد موگویی، نصرت‌الله محمودزاده، سردار حمید جعفری، امیر غلامحسین دربندی، محمدحسن رستمی، نصرت‌الله رئیسی، زارعی، جواد کانت و مجید شاه‌حسینی تجلیل شد.

روند برگزاری آیین‌های تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و طی سال‌های بعد دامنه آن از فرماندهان لشکر و تیپ به فرماندهان گردان و سپس جامعه گسترده پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت رسید. در سال ۱۳۹۹ نیز از حدود یک میلیون پیشکسوت در قالب برنامه‌ای سراسری تجلیل شد.

هفتمین دوره این آیین نیز با هدف پاسداشت نقش پیشکسوتان و توجه به انتقال تجربه‌های دفاع مقدس به نسل‌های بعد، همزمان در تهران و مراکز استان‌ها برگزار شد.