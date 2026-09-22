نوین: لایحه بودجه ۱۴۰۶ با اعداد و ارقام واقعی تدوین و ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین، در جلسه علنی مجازی امروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور) و در نطق میان‌دستور خود با اشاره به سالروز آغاز دفاع مقدس اظهار کرد: ۳۱ شهریور یادآور آغاز هشت سال دفاع مقدس ملت ایران است؛ دورانی که نسل ما جنگ را از نزدیک تجربه کرد و در روزهای دشوار آن، مفهوم واقعی ایستادگی را آموخت.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس افزود: جوانان سلحشوری را به خاک سپردیم که از جان خود گذشتند، اما از اسلام، ایران و ولایت دست نکشیدند. آنان جانشان را فدا کردند تا ایران باقی بماند و پرچم کشور بر زمین نیفتد.

وی دفاع مقدس را «دانشگاه بزرگی» دانست که در جریان حوادث آن، نسلی از انسان‌های بزرگ و فرماندهان انقلاب شکل گرفتند و گفت: سرداران بسیاری از دل آن میدان برخاستند؛ گروهی به جمع شهدا پیوستند و برخی نیز باقی ماندند تا ادامه‌دهنده راه و میراث همرزمان شهید خود باشند.

نوین در ادامه درباره محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: قالیباف از بازماندگان همان نسلی است که روزی جان خود را در دست گرفت و راهی میدان شد و امروز نیز بر اساس همان عهد، خود را امانت‌دار انقلاب، نظام اسلامی و ایران می‌داند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از نیروهای مؤثر کشور گفت: مردانی که جوانی، آبرو و جان خود را سرمایه این سرزمین کرده‌اند، سرمایه‌های انسانی کشور هستند و نباید کشوری که برای ساختن چنین سرمایه‌ای هزینه داده، آنها را با دست خود تخریب کند.

نماینده مردم تبریز ادامه داد: تخریب افرادی که امروز در عرصه‌های جنگ، دیپلماسی و مدیریت کشور برای دفاع از حقوق ملت و منافع نظام ایستاده‌اند، قابل چشم‌پوشی نیست. در شرایطی که دشمن فرماندهان دلاور کشور را هدف قرار داده است، نباید از داخل، جاماندگان کاروان شهدا را در معرض حمله قرار دهیم.

وی همچنین درباره مطالب منتشرشده در فضای مجازی پیرامون احتمال کاهش سهم ایران از دریای خزر گفت: این موضوع باعث نگرانی مردم شده است. به عنوان نماینده ملت، به چنین لایحه‌ای رأی نخواهم داد و اطمینان دارم سایر نمایندگان نیز در برابر هر تصمیمی که منافع کشور را تهدید کند، خواهند ایستاد.

نوین در بخش دیگری از نطق خود با انتقاد از وضعیت بازار و فشار اقتصادی بر خانوارها اظهار کرد: امروز مشخص نیست مسئولیت نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها بر عهده کدام دستگاه است؛ وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نیز مسئولیت شرایط موجود را بر عهده نمی‌گیرند.

وی به اجرا نشدن وعده افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم نیز اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت ۶ ماه، هنوز قانون افزایش رقم کالابرگ متناسب با تورم اجرا نشده است. ارزش کالابرگ دی‌ماه سال گذشته اکنون به کمتر از نصف رسیده و افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول، با وجود تورم ۶۰ درصدی، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران را از دیگر مشکلات موجود دانست و گفت: قدرت خرید حقوق فروردین‌ماه کارگران، کارمندان، معلمان، نیروهای مسلح، پرستاران و بازنشستگان در شهریورماه دیگر قابل مقایسه با ابتدای سال نیست. حداقل اقدامی که باید برای حمایت از مردم انجام شود، ترمیم دستمزدها و صیانت از سفره خانوارهاست.

وی درباره بودجه سال آینده نیز خطاب به دولت گفت: انتظار می‌رود لایحه بودجه ۱۴۰۶ با اعداد و ارقام واقعی تدوین و ارائه شود و در آن موضوعاتی مانند تقویت نیروهای مسلح، بازسازی کشور، توسعه خدمات سلامت، بهبود معیشت و کاهش تبعیض مورد توجه قرار گیرد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی میان کارکنان نیز باید در این چارچوب مورد توجه باشد.

نماینده مردم تبریز همچنین خواستار تسریع در رسیدگی به طرح مدیریت تنگه هرمز شد و اظهار کرد: هیئت‌رئیسه مجلس باید مطالبات به حق مردم را در اولویت قرار دهد که از جمله آنها تصویب سریع طرح مدیریت تنگه هرمز و بررسی موضوع خروج از NPT با توجه به رفتار دشمن است.

وی در ادامه گفت: در شماری از رویدادهای فرهنگی که متأسفانه مجوز و پشتیبانی نهادهای دولتی را نیز دارند، شاهد تبلیغ و ترویج پوشش‌های نامناسب هستیم؛ موضوعی که موجب ناراحتی مؤمنان شده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: مسئولان همان‌طور که در قبال وضعیت معیشت مردم وظیفه دارند، درباره آینده جوانانی که تعریف نادرستی از آزادی به آنها ارائه می‌شود نیز مسئول و پاسخگو هستند.