پاسخ دریادلان، حفظ حریم آسمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در واکنش به اقدام خصمانه آمریکا در محاصره هوایی کشورمان، با قاطعیت و صراحت اعلام کرد که کشورهای همسایه در قضیه پرواز هواپیماهای ایرانی وارد بازی و ماجراجوییهای آمریکا نشوند. اگر این اتفاق بیفتد جلوی پرواز هواپیماهای کشورهای همسایه همکار آمریکا را میگیریم. در همین راستا، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب نیز به صراحت اعلام کرد که پرواز در منطقه، یا برای همه آزاد است یا برای هیچکس. آنچه از فحوای کلام مقامات کشورمان مستفاد میشود آن است که ایران فرآیند پاسخگویی به اقدامات خصمانه آمریکا و متحدان منطقهایاش را بسیار سریع و دردناک طراحی کرده است.
اگر کشورهای همسایه بخواهند با تعطیلی مسیرهای هوایی ایران، در طرح محاصره آمریکا مشارکت کنند، باید بدانند که ما نیز میتوانیم با هزینههای بسیار کم و تجهیزات پیشرفته، کل زنجیره ترانزیتی و هوایی آنها را به لرزه درآوریم. اقتصاد این کشورها در برابر قدرت دفاعی ایران و در برابر تلاطمهای ناشی از این ماجراجوییها، بسیار شکننده و ناپایدار است. اما همزمان رسانه آمریکایی والاستریتژورنال نیز گزارش داده که محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بهتازگی به مقامات آمریکایی گفته است که ایالات متحده باید محاصره دریایی علیه ایران را تا زمانی که تهران به امضای توافقی جدید وادار شود، ادامه دهد. همین رویکرد خصمانه را نیز سران کشور امارات اتخاذ کردهاند.
احتمال تعطیلی فرودگاههای متحدین آمریکا
آنچه واضح است آن است که تعطیلی فرودگاههای امارات و عربستان و سایر کشورهای همراه با آمریکا برای ایران اسلامی، از آب خوردن آسانتر است؛ خرج این کار یک ریزپرنده است که در نهایت سهولت به آسمان این کشورها فرستاده شود و اقتصاد ترانزیتی و هوایی و فرودگاهی آنان را به تعطیلی بکشاند. بدونتردید، پناه بردن برخی از همسایگان به سایهسواران استکبار و مشارکت در طرحهای خصمانه علیه ایران، تنها به معنای از دست رفتن حاکمیت و عزت ملی آنهاست. این رویکرد تسلیمطلبانه و منفعلانه، ثبات منطقه را تهدید میکند. سردمداران این کشورها باید بدانند تنها راه برای حفظ امنیت خودشان، پرهیز از تقابل و دشمنی با ایران است.
بدونتردید هزینه این ماجراجوییهای خطرناک و همدلانه با آمریکا، فراتر از توان تحمل زیرساختهای اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه ایران خواهد بود. اقدام خصمانه در برقراری محاصره هوایی، نقض آشکار و فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل و حاکمیت ملی کشورهاست. این اقدام که فراتر از چارچوبهای قانونی سازمان ملل و معاهدات بینالمللی است، تلاشی غیرقانونی برای اعمال فشار بر اراده یک ملت و نقض حق حاکمیت بر حریم هوایی است که هیچ مشروعیتی در نظام بینالملل ندارد.
مستندات حقوقی نشان میدهد که محاصره هوایی، اقدامی غیرقانونی و مغایر با تمامی قواعد حاکمیت ملی است؛ اما متأسفانه رژیمهای مستکبری نظیر آمریکا با نادیده گرفتن تمامی کنوانسیونهای بینالمللی، سعی دارند با این اقدام غیرقانونی، حاکمیت خود را بر آسمان سایر کشورها تحمیل کنند. این رفتارهای خارج از قانون، نه تنها فاقد مشروعیت است، بلکه نشاندهنده فروپاشی اخلاقی نظام بینالملل تحت فشار قدرتهای بزرگ است. محاصره هوایی، نه یک اقدام سیاسی، بلکه یک جنایت حقوقی و نقض آشکار حاکمیت ملی است که تمامی چارچوبهای بینالمللی را زیر پا گذاشته است. هیچ قدرتی را حق نیست که با استفاده از ابزارهای غیرقانونی، حریم هوایی و امنیت ملی کشورها را هدف قرار دهد.
اعتراض به وزیر حملونقل عراق
اما برخی نهادهای متنفذ در کشورهای منطقه نسبت به رفتار همراهانه دولتهای متبوع خود در پیوستن به محاصره هوایی ایران توسط آمریکا، اعتراض کردهاند. در همین راستا، رئیس فراکسیون منتصرون عراق خواستار پاسخگویی وزیر حملونقل این کشور درباره تحریم پروازهای ایران شد. فالح حسن الخزعلی، رئیس فراکسیون پارلمانی منتصرون در مجلس عراق با ارسال نامهای رسمی و فوری به وزیر حملونقل این کشور، خواستار پاسخگویی شفاف درباره پیامدهای تحریم خطوط هوایی ایران شد. وی بر لزوم شفافسازی درباره خسارات و آثار منفی اقتصادی این تصمیم بر اقتصاد و درآمدهای مالی دولت عراق تأکید کرد.
در همین چارچوب، جنبش نجباء عراق نیز پیشتر در بیانیهای، همراهی دولت بغداد با تصمیمات ظالمانه ترامپ در محاصره شیعیان و دستورالعملهای فرودگاهی برای ممانعت از ورود زائران عتبات مقدسه را بهشدت محکوم کرده بود. شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرایی این جنبش، تأکید کرد که تسلیم شدن در برابر دیکتههای دشمن صهیونیستی-آمریکایی، حاکمیت و استقلال سیاسی عراق را بهطور کامل زیر سئوال میبرد و نشاندهنده تبعیت بیقید و شرط است.
پیش از این شرکتهای مسافرتی عراقی هشدار دادهاند که لغو پروازها به و از ایران زیانهای چشمگیری برای آنها بههمراه خواهد داشت، چرا که فروش روزانه بلیتهای سفر برای تأمین حقوق کارکنان، مالیاتها و هزینههای عملیاتی ضروری است. در سطح افکار عمومی عراق نیز این تحولات با واکنشها و انتقادهایی همراه بوده است و برخی خواستار آن شدهاند تا تحریمهای آمریکا بهعنوان تصمیم الزامآور برای عراق تلقی نشود، این گروه بر ویژگی خاص روابط عراق و ایران و حجم بالای تردد مسافران بین دو کشور تاکید دارند. منتقدان اجرای این تحریمهای دیکتهشده از سوی آمریکا معتقدند هرگونه توقف گسترده پروازها میتواند بر مسافران، بخش گردشگری، درمان و تحصیل اثر بگذارد و پیامدهای اقتصادی منفی جبرانناپذیری نیز بههمراه داشته باشد.
جریان پروازهای خارجی پایدار است
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، شامگاه پنجشنبه درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای کشور به مقاصدی همچون چین، روسیه، ترکیه افغانستان و ... همچنان برقرار است و جریان عادی خود را طی میکند. وی درخصوص وضعیت پروازها به مقصد ترکیه افزود: در مسیر ترکیه تنها شرکت هواپیمایی ماهان با محدودیت مواجه شده و طرف ترک در حال حاضر به این شرکت خدمات ارائه نمیدهد، اما پرواز سایر شرکتها بدون مشکل انجام میشود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تعلیق پروازها در مسیر امارات، تصریح کرد: کشور امارات در حال حاضر پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی را لغو کرده است که در این زمینه نیز رایزنیها و اقدامات دیپلماتیک و هوانوردی برای رفع محدودیت و برقراری مجدد پروازها در حال انجام است. اخوان همچنین در پاسخ به چرایی بازگشت پرواز صبح روز پنجشنبه تهران به دوشنبه ، پایتخت تاجیکستان گفت: عدم اجازه کشور ترکمنستان برای عبور هواپیمای ایرانی از حریم هوایی این کشور موجب شد تا این پرواز امکان ادامه مسیر نداشته باشد و به تهران بازگردد. وی با تاکید بر اینکه لغو موردی یکی دو پرواز نباید موجب نگرانی مردم شود، خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به طور مستمر در حال پایش وضعیت و هماهنگی با مبادی ذیربط برای حفظ پایداری خطوط پروازی کشور است.
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