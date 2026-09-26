دریافت 1 MB کد مطلب 6959198 https://mehrnews.com/x3d9tt ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷ کد مطلب 6959198 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷ حمله انتحاری به ایست بازرسی پلیس در پاکستان یک عامل انتحاری با خودرو به ایست بازرسی پلیس در خیبرپختونخوا حمله کرد و این محل بهطور کامل تخریب شد. کپی شد مطالب مرتبط یک کشته و ۶ مصدوم در انفجار گاز نظرآباد پایداری تولید نفت و گاز در شرایط جنگی؛ جهش جمعآوری گازهای مشعل تازهترین حملات رژیم صهیونیستی به لبنان «سینمایش سرو»؛ روایت تصویری تاریخ انقلاب و دفاع مقدس در بیرجند برچسبها پاکستان انفجار تروریستی انفجار
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