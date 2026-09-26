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کد مطلب 6959198
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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

حمله انتحاری به ایست بازرسی پلیس در پاکستان

حمله انتحاری به ایست بازرسی پلیس در پاکستان

یک عامل انتحاری با خودرو به ایست بازرسی پلیس در خیبرپختونخوا حمله کرد و این محل به‌طور کامل تخریب شد.

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