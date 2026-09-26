یک کشته و ۶ مصدوم در انفجار گاز نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه بامداد امروز رخ داد و پس از اعلام آن، سه تیم عملیاتی آتشنشانی به همراه معاون عملیات و مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نظرآباد به محل اعزام شدند.
نیروهای آتشنشانی ضمن امدادرسانی و ایمنسازی محل، عملیات کنترل شرایط محیطی را انجام دادند. نیروهای هلالاحمر و معاونت خدمات شهری شهرداری نظرآباد نیز در آواربرداری و پاکسازی محل مشارکت کردند.
محسن عبدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نظرآباد، گفت: علت دقیق حادثه پس از بررسیهای کارشناسی و اعلام نظر مراجع مربوطه مشخص خواهد شد.
وی از شهروندان خواست با نزدیک شدن فصل سرما، سلامت وسایل گازسوز، شلنگ، بستها و دودکشها را بررسی و نسبت به سرویس تجهیزات اقدام کنند.
عبدی همچنین توصیه کرد در صورت استشمام بوی گاز، از روشن یا خاموش کردن کلیدهای برق و ایجاد هرگونه جرقه خودداری و پس از بستن شیر اصلی گاز و باز کردن درها و پنجرهها، محل را ترک کرده و موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دهند.
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