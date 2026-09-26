دریافت 7 MB کد مطلب 6959289 https://mehrnews.com/x3d9wk ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ کد مطلب 6959289 فیلم استان ها فیلم استان ها ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اهتزاز درآمد. کپی شد مطالب مرتبط آیین اهتزاز پرچم در دانشگاههای سراسر کشور برپا می شود ملت زیر یک پرچم «مهر هنر» در بیرجند؛ روایت شهدا با زبان هنر و خلاقیت دانشآموزان برچسبها پرچم پرچم ایران مشهد آغاز سال تحصیلی
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