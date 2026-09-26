دریافت 7 MB
کد مطلب 6959289
  1. فیلم
  2. استان ها
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید

برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اهتزاز درآمد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید