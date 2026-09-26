به گزارش خبرنگار مهر، آیین «مهر هنر» همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با محوریت میثاق با امام شهید و گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام در هنرستان فنی و حرفهای هنرهای زیبای بیرجند برگزار شد.
در این مراسم، هنرجویان این هنرستان با بهرهگیری از زبان هنر، یاد شهدا را روایت کردند و در بخشهایی از برنامه نیز نمایشی با موضوع شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اجرا شد.
هنر؛ زبان روایت ایثار و شهادت
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و ۲۴۰۰ شهید استان اظهار کرد: آینده کشور به دست دانشآموزانی است که امروز در عرصههای مختلف، از جمله هنر، قدم گذاشتهاند.
محمود رمضانی افزود: در شورای فرهنگ عمومی استان در سال گذشته تصویب شد اول مهرماه به عنوان «روز پرچم» نامگذاری شود تا در این روز یاد همه کسانی که برای برافراشته ماندن پرچم و حفظ هویت ایران اسلامی تلاش کردهاند، گرامی داشته شود.
وی با اشاره به ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: دانشآموزان و هنرمندان میتوانند بخشی از ارزشها و رویدادهای جامعه را با زبان هنر به نسلهای مختلف منتقل کنند.
هنرستان؛ کارگاه انسانسازی
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: آغاز سال تحصیلی همزمان با شروع فصل پاییز است و «مهر هنر» نیز از امروز در هنرستان هنرهای زیبای بیرجند آغاز شده است.
علیرضا انوری اظهار کرد: این هنرستان تنها یک آموزشگاه نیست، بلکه کارگاه انسانسازی است و دانشآموزان در آن میآموزند چگونه زیبا بیندیشند و خلاقانه زندگی کنند.
وی افزود: دانشآموزان با تحصیل در این هنرستان فرصت پیدا میکنند استعدادهای هنری خود را کشف و برای پرورش آنها تلاش کنند.
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به نقش معلمان در موفقیت دانشآموزان گفت: معلمان، دبیران و هنرآموزان قهرمانانی هستند که در کسب رتبههای هنری دانشآموزان نقش مهمی بر عهده دارند.
انوری ادامه داد: اجرای آثار هنری دانشآموزان میتواند زنجیرهای در فرهنگ جامعه ایجاد کند و هنر در جهان امروز، زبان صلح است و میتواند بخشی از دغدغههای انسانها را التیام بخشد.
وی با اشاره به برخی سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره هنر، اظهار کرد: شهادت امام شهید، به ویژه برای نسل جوان، موجب احیای مجدد روحیه انقلابی شد.
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از دانشآموزان خواست برای برنامهریزی درسی خود هدف داشته باشند و در کنار کتابهای درسی، از منابع کمکآموزشی نیز برای توسعه دانش و شکوفایی استعدادهای خود استفاده کنند.
روایت شهدای میناب روی صحنه هنرستان
در ادامه این مراسم، نمایشی توسط هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای بیرجند با موضوع شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اجرا شد.
هنرجویان این هنرستان در مناسبتهای مختلف نیز با خلق آثار هنری حضور پیدا میکنند و تلاش دارند رویدادهای اجتماعی و فرهنگی را از دریچه هنر روایت کنند.
یکی از نمونههای اخیر این فعالیتها، رویداد «از ایران تا میناب» بود که طی آن دانشآموزان هنرستان با اجرای نقاشی زنده، یاد شهدای مدرسه شجره میناب را گرامی داشتند.
تأکید بر حمایت از استعدادهای هنری
مدیر هنرستان هنرهای زیبای بیرجند نیز در این مراسم گفت: در این هنرستان تنها درس نمیآموزیم، بلکه تلاش میشود هنرجویان «خوب دیدن» را برای خلق آثار هنری یاد بگیرند.
فخری کریمی نژاد افزود: هنرجویان این هنرستان قرار است با استفاده از زبان هنر، روایتگر یاد شهدا باشند و در کنار آموزشهای تخصصی، مسئولیتپذیری و نگاه خلاقانه را نیز تجربه کنند.
مدیر هنرستان هنرهای زیبای بیرجند، هنرجویان را سرمایه اصلی این مجموعه دانست و گفت: تاکنون شاهد حضور و درخشش هنرجویان هنرستان در برنامههای مختلف استانی و کشوری و همچنین پرسش مهر بودهایم.
وی ادامه داد: کسب ۱۱ رتبه استانی، دو رتبه برتر کشوری در پرسش مهر و رتبههای ورزشی کشوری توسط تیمهای گلف و بسکتبال از جمله موفقیتهای هنرجویان این هنرستان است.
وی خواستار حمایت مسئولان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش استان در حوزههای آموزشی و تجهیزاتی شد و اظهار کرد: فراهم شدن امکانات مناسب میتواند به شکوفایی بیشتر استعدادهای هنرجویان کمک کند.
مدیر هنرستان هنرهای زیبای بیرجند همچنین از دانشآموزان خواست احترام به دیگران، مسئولیتپذیری و تلاش را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
در پایان این مراسم از صاحبان رتبههای برتر هنرستان در رشتههای مختلف و برگزیدگان پرسش مهر تجلیل شد و زنگ «ایثار و مقاومت» نیز به صدا درآمد.
هنرستان هنرهای زیبای بیرجند در سال تحصیلی جاری ۱۶۲ هنرجو در رشتههای نمایش، سینما و نقاشی دارد.
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