دریافت 2 MB کد مطلب 6959304 https://mehrnews.com/x3d9wD ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ کد مطلب 6959304 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ نظر جالب حجتالاسلام قمی درباره نهضت ملی «زندگی با آیهها» رئیس سازمان تبلیغات بر طراحی ایدههای تازه برای گسترش فعالیتهای قرآنی با محوریت حرم امام رضا(ع) تأکید کرد. کپی شد مطالب مرتبط همایش سالانه طرح ملی «زندگی با آیهها» پوستر و تیزر مستند « کد ۷۰۰» رونمایی شد حجتالاسلام قمی: قرآن باید از فضای تبلیغی به متن زندگی راه پیدا کند حجتالاسلام قمی: انس با قرآن راهگشای مسائل جامعه است برچسبها زندگی با آیه ها نهضت ملی « زندگی با آیهها حجت الاسلام محمد قمی
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