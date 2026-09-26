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کد مطلب 6959304
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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

نظر جالب حجت‌الاسلام قمی درباره نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»

نظر جالب حجت‌الاسلام قمی درباره نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»

رئیس سازمان تبلیغات بر طراحی ایده‌های تازه برای گسترش فعالیت‌های قرآنی با محوریت حرم امام رضا(ع) تأکید کرد.

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