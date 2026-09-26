پوستر و تیزر مستند « کد ۷۰۰» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز اکران مستند سینمایی کد «۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیهکنندگی فرید ابراهیمی در سینماهای «هنروتجربه»، از پوستر دوم این مستند و تیزر آن رونمایی شد.
«کد۷۰۰» یک مستند اجتماعی با روایت زندگی یکی از خانوادههای قربانی حمله رژیم صهیونیستی به ایران و جنگ ۱۲ روزه از معراج شهدا تا شمال کشور است. خانوادهای غیرنظامی از قشر متوسط جامعه که جنگ تحمیلی و از دست دادن فرزندشان زندگی آنها را دگرگون کرد. این مستند روایتی نزدیک از پشت صحنه شناسایی و تدفین شهیدان و کنشی نمادین برای تامل در فلسفه انتظار در میان خانوادههای شهداست.
مراسم آغاز اکران مستند سینمایی «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیهکنندگی فرید ابراهیمی نیز با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان کشور و اهالی رسانه ۳۱ شهریور و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
مینا قاسمی زواره کارگردان مستند پیش از شروع اکران خطاب به مخاطبان گفت: توجه شما به شهدا باعث حضورتان در این مراسم شده است. امیدوارم همه ما در هر موقعیتی که پیش میآید از شهدا صحبت کنیم؛ خصوصا از ظلمی که دشمنان آمریکایی و صهیونی این کشور به مردم ما کردهاند. «کد ۷۰۰» حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
این مراسم با حضور سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمد گلزاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت برگزار شد.
در این مراسم همچنین، اسماعیل رمضانی نویسنده و روزنامه نگار، عابد اکبری کارشناس حوزه سیاست بینالملل، علی عطا مشاور اجتماعی و حقوق شهروندی وزیر راه و شهرسازی، حسین طاهری تهیهکننده سریال «سلمان فارسی»، ملیحه خلقی مدیر موسسه اجتماعی افکار و رییس شبکه کنشگران اجتماعی، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱، احمد قوی دل هنرمند و کنشگر اجتماعی، احمد احمدی معاون داوطلبان هلال احمر استان تهران، حامد اسحاقیان داروساز و حقوقدان، احمد بجنوردی طراح و معمار بین المللی و جمعی از هنرمندان، علاقه مندان سینمای مستند و اصحاب رسانه حضور داشتند.
مستند سینمایی «کد ۷۰۰» از ۳۱ شهریور در سینماهای «هنروتجربه» تهران و شهرستان ها اکران خود را آغاز کرده است.
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